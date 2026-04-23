JOHN CENA ES VISTO FILMANDO PELÍCULA EN PUERTO PLATA



✨



Leer resumen de esta noticia

Generado con IA · aprox. 15 seg









🎧



Escuchar este artículo

aprox. 2 min



Escuchando artículo… 0:00 / 0:00 ⏸ Pausar

⏹ Detener Analizando noticia con IA…espere un momento ✨ RESUMEN 📄 General

🔵 Punto x Punto

⭐ Lo + destacado



🔊

Escuchar resumen

Resumen generado con IA ·

Puerto Plata, República Dominicana. El actor y luchador estadounidense John Cena fue visto en las calles de Puerto Plata mientras participaba en el rodaje de una producción cinematográfica, según muestran imágenes que circulan en redes sociales.

En el video, de apenas unos segundos, se observa a Cena vestido de manera casual, caminando entre equipos de producción y mobiliario dispuesto en una zona que aparenta haber sido acondicionada para la filmación. La presencia del artista llamó la atención de curiosos y transeúntes, quienes no tardaron en registrar el momento con sus teléfonos móviles.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles oficiales sobre el proyecto en el que participa el actor ni sobre la duración del rodaje en territorio dominicano. Sin embargo, la aparición de figuras de alto perfil en el país refuerza su posicionamiento como destino atractivo para la industria audiovisual internacional.

Autoridades locales y promotores del cine han destacado en reiteradas ocasiones el crecimiento del sector, impulsado por incentivos fiscales y la diversidad de locaciones que ofrece la nación caribeña.