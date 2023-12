Johnny Cueto encabeza entrenamientos de las Estrellas para Round Robin

Send an email

El lanzador Johnny Cueto encabezó el pelotón de jugadores de las Estrellas con miras al inicio del Round Robin del torneo de béisbol otoño-invernal pautado para este miércoles cuando enfrenten a los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Cueto también estuvo acompañado de cuatro de los jugadores seleccionados en el draft de reingreso, integrados por los lanzadores Esmil Rogers y Henry Sosa, así como del receptor Webster Rivas, todos de los Toros del Este, y del también serpentinero Ronnie Williams, de las Águilas Cibaeñas.

«Gracias a Dios que me encuentro saludable y más que vine a practicar con el equipo de las Estrellas«, expresó Cueto, quien no lanza en la pelota otoño-invernal desde la temporada 2008-2009 cuando pertenecía a las Águilas Cibaeñas. «Me siento en un 90 por ciento en óptimas condiciones. Recordar que esto es un proceso por el tiempo que no lanzaba en el país», agregó.

Cueto informó que estará realizando dos prácticas de bateo en «vivo» antes de agotar su primera salida con las Estrellas, equipo al que llegó mediante un cambio por el entonces jugador Pedro Álvarez, primera base de los Piratas de Pittsburgh, en septiembre de 2014.

En tanto, Rogers, segunda escogencia de las Estrellas en el draft de reingreso, mostró su satisfacciónpoder estar de regreso con las Estrellas para esta serie semifinal, cuyo primer partido en el Estadio Tetelo Vargas se celebrará este jueves cuando reciban la visita de los Tigres del Licey.

«Estamos aquí para dar lo mejor con las Estrellas y traerle esa alegría a San Pedro de aportar para otra corona», sostuvo Rogers, quien antes había lanzado con el equipo de la enseña verde en la temporada 2014-15, también por la vía del draft de reingreso.

El veterano jugador calificó al equipo de las Estrellas de competitivo, que saber correr bien las bases, lo que a su juicio, pone a los lanzadores con más presión.

Un equipo fortalecido

El dirigente de las Estrellas, Fernando Tatis Sr., ponderó el fortalecimiento del equipo con la escogencia de varios jugadores del draft de reingreso con miras al Round Robin.

«Me gusta lo que hemos adquirido, unido a lo que tenemos. No vamos a cambiar en nada lo que en la serie regular los llevó a la clasificación. Vamos a seguir jugando de manera agresiva. Vamos a crear situaciones, vamos a seguir buscando el bateo oportuno, el mover los corredores, no le vamos a quitar esa agresividad que cada uno de ellos tienen», manifestó Tatis Sr.

Sostuvo que tiene como objetivo buscar la manera de cómo armar una alineación que pueda seguir siendo productiva en lo que resta de la temporada.

Sobre la conformación de la rotación, el dirigente verde informó que la misma estaría integrada por Andy Otero y Jorge Martínez, así como por Esmil Rogers, Ronnie Williams y Raúl Valdés al igual que Henry Sosa.

«Vamos a tirar todas las armas que tenemos para ver qué sucede. Sé que estos abridores pueden ir más allá de cinco entradas, sin perder, realmente, estar al acecho con ellos. Este equipo se monta en otra dimensión».

Por otro lado, señaló que estará alternando a los receptores Rodolfo Durán y al recién llegado Webster Rivas.

«Hemos estado muy fortalecidos en esa posición. 100 por ciento confío en mi cátcher. Es mi cátcher número uno. Rivas es un complemento para nosotros y para cualquier equipo de esta liga. Todo el mundo sabe de su capacidad», apuntó.

Fuente: DL