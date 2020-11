“Jordan hoy metería 60 puntos por partido con 75% de acierto, no hay tanto talento”

David Falk dice que Michael Jordan promediaría 60 puntos en la NBA actual y nunca dejaría a su equipo para unirse a Magic o Larry Bird.

El antiguo debate sobre qué época de la NBA fue la más difícil para competir probablemente nunca llegará a una conclusión acordada unánimemente. Algunos dicen que las defensas en los años 80 y 90 eran demasiado físicas para que las manejen las estrellas de hoy. Otros utilizan la implementación de defensas de zona en la liga actual como una refutación.

Ahora, el veterano agente de Michael Jordan, David Falk, da sus dos centavos por lo que piensa sobre el estado actual de la NBA, en comparación con lo que era cuando Jordan estaba en la liga.

Con toda la charla sobre quién es GOAT (el más grande), Falk acudió a SiriusXM NBA Radio para hablar sobre el estado actual de la NBA.

A lo largo de la entrevista, Falk siguió reiterando lo genial que era Jordan, diciendo: “Creo que Jordan tendría un promedio de 60 (puntos). Creo que dispararía al 75% desde el campo. No creo que el talento de hoy sea tan profundo como en la era de Michael“.

Falk también habló sobre la cultura del “superequipo” en la liga actual. “Si le preguntas a Jordan mañana, ‘¿alguna vez quisiste acostarte con Bird and Magic?’ Él te miraría como si estuvieras drogado y te diría que no había ninguna posibilidad. Le encantaban, pero quería patearles el trasero cada noche”.

El principal problema con las defensas allá por los años 80 y 90 era que las zonas no estaban permitidas. Solo se jugó la defensa de hombre a hombre. Sin embargo, la verificación manual estaba permitida en ese entonces.

“Ahora sólo hay cuatro o cinco superestrellas comparado con los 25 que había en época de Jordan”, dijo.

Por último Falk avivó todavía más el debate al asegurar que LeBron no es el jugador que más le recuerda a Jordan: “Era Kobe Bryant. Su intensidad, su capacidad atlética, ese ardiente deseo por ganar… y además, como Michael, jugó para un equipo durante su carrera”.

“Tras ver el documental (The Last Dance), me di cuenta de que solo una persona ciega podría pensar que hay algún jugador al mismo nivel que él. ¿LeBron? Está un escalón más abajo y quien no ve eso debe ir al oftalmólogo”, lanzó el empresario.

Realmente es muy difícil evaluar 2 épocas completamente diferentes ya que las reglas son bastante diferentes en comparación.

Fuente: DL