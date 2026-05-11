José Alejandro Vargas califica de “discriminación” limitar licencias de conducir a envejecientes por solo dos años

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Santo Domingo. — El juez del Tribunal Constitucional, José Alejandro Vargas, calificó como una medida “discriminatoria” la disposición que limita a dos años la renovación de las licencias de conducir para personas mayores de 65 años.

El magistrado relató que vivió personalmente la situación el pasado viernes, cuando acudió a una oficina del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre con la intención de renovar su licencia de conducir por cuatro años, pero fue informado de que únicamente podía obtenerla por un período de dos años debido a su edad.

A través de una publicación en la red social X titulada “Barriendo la dignidad de los envejecientes”, Vargas sostuvo que la medida contradice principios constitucionales de igualdad y no discriminación.

“No sentí enojo, aunque me frustró saber que en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho no todos somos iguales ante la ley”, expresó el juez, al citar el artículo 39 de la Constitución dominicana, el cual prohíbe la discriminación por motivos de edad.

Asimismo, recordó que el propio Tribunal Constitucional ha sostenido en diversas sentencias que el Estado no solo debe abstenerse de discriminar por edad, sino que además tiene el deber de ofrecer una protección reforzada a las personas mayores.

El magistrado afirmó que la edad no puede convertirse automáticamente en una presunción de incapacidad administrativa.

“Cuando se discrimina por la edad, se barre la dignidad de los envejecientes”, concluyó en su mensaje.

La controversia surge pese a que en octubre de 2024 el presidente Luis Abinader anunció durante “LA Semanal con la prensa” que sería corregida la disposición contenida en el artículo 21 del reglamento de licencias de conducir, la cual establece que las categorías 1, 2 y 5 tendrán una vigencia de cuatro años hasta que el titular cumpla los 65 años.

“Ni yo ni muchos de ustedes conocíamos la existencia de esa resolución y es bueno que se haya tratado, porque eso se va a corregir”, expresó el mandatario en esa ocasión.

Sin embargo, pese al anuncio presidencial, la disposición continúa vigente y ha vuelto a generar debate público tras la implementación de la nueva licencia de conducir en el país.

Fuente: De Ultimo Minuto