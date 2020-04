José Bautista podría jugar con Dominicana o España

Toronto

José Bautista forjó una exitosa carrera en el plato. Ahora está abierto a moverse al montículo.

Bautista, de 39 años, ha estado fuera de la MLB desde 2018, pero según los informes , pasó el invierno trabajando como lanzador con la esperanza de representar a la República Dominicana como un jugador de dos vías durante la clasificación olímpica.

Las Olimpiadas y las clasificatorias se pospusieron debido al brote de COVID-19, pero Bautista estaba abierto a lanzar si la situación se presentaba.

“Si me hubieran dado la oportunidad de lanzar, la habría aprovechado”, dijo Bautista durante la fiesta Blue Jays Watch Party de Sportsnet el viernes por la noche. “[Pitching] es siempre algo con lo que he estado obsesionado”.

Bautista incluso recibió algo de ayuda de un ex compañero de equipo mientras buscaba perfeccionar su arsenal de lanzadores.

Soporte de Stroman

“Marcus Stroman vive en Tampa y necesitaba un compañero de lanzamiento y yo estaba feliz de ser voluntario”, explicó Bautista. “Simplemente jugamos atrapados entre nosotros. Me dio algunos consejos.

“Normalmente me gusta mejorar cualquier habilidad que tenga, ya sea jugar al golf o jugar béisbol. Ha sido bastante divertido intentar tirar a los receptores, algo que no he hecho en mucho tiempo “.

Bautista lanzó desde sus días de ligas menores hasta su carrera universitaria. Incluso tuvo una temporada como cerrador y titular cuando jugó para el Chipola College en Florida, donde alcanzó 89-90 mph con el arma de radar en uno de los raros días en que fue llevado al diamante.

Raíces de su padre

En cuanto al futuro, en espera de la pandemia de COVID-19, Bautista dice que el Clásico Mundial de Béisbol podría ser otra posibilidad si no figura en los planes del equipo dominicano. El padre de Bautista es ciudadano español y, por lo tanto, es elegible para representar a España.

Admite que lanzar es difícil

Si bien dijo que “le encantaría” seguir jugando, Bautista no se está engañando a sí mismo sobre los rigores de lanzar regularmente a un nivel de Grandes Ligas.

“Lanzar es bastante difícil”, admitió Bautista. “Tu brazo tiene que estar en muy buena forma. No me voy a sentar aquí e intentar decirle a nadie, y mucho menos a mí mismo, que estoy listo para pasar por una temporada de grandes ligas como lanzador. Esa es una tarea bastante difícil.

Estaría en Preolímpico RD

Equipo

Bautista figuraba en el roster de República Dominicana para participar en el preolímpico que en marzo pasado estaba programado para efectuarse en Arizona, pero el mismo fue suspendido por la pandemia del COVID 19.

En Clásico en 2017

Bautista fue uno de los integrantes del plantel dominicano que participó en el último Clásico de Béisbol en el 2017, equipo que alcanzó las semifinales y perdió ante Estados Unidos.

Por: Agencias