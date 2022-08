José Dantés pide dejar a los tribunales el establecer la responsabilidad de exfuncionarios investigados

El secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Dantés, señaló hoy que deben ser los tribunales de justicia y no la corte de la opinión pública, la que determine la ocurrencia o no de los hechos y la responsabilidad de los exfuncionarios del gobierno pasado que están siendo investigado por el Ministerio Público.

Se refirió a la investigación que lleva la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) de un supuesto fraude por desfalco contra el Estado dominicano valorado en más de 17,000 millones de pesos que habría tenido lugar durante la gestión del presidente Danilo Medina.

La investigación incluye a los exfuncionarios peledeistas Donald Guerrero Ortiz, exministro de Hacienda, Emilio César Rivas Rodríguez, exdirector de Bienes Nacionales; Claudio Silver Peña, exdirector nacional de Catastro; Luis Miguel Piccirillo Mccabe y Domingo Enrique Martínez Reyes, del Consejo Estatal del Azúcar; Simón Lizardo Mézquita, exadministrador del BanReservas; Luis Baldemiro Reyes Santos, exdirector de Presupuesto; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, excontralor general de la República; Princea Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández, de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública, entre otros exfuncionarios y subordinados.

Según la Pepca, bajo las instrucciones del ministro de Hacienda “se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario público la cantidad de RD$19,653,871,513.80, por concepto de acuerdos transaccionales, de lo cual hemos (el Pepca) identificado que lograron sustraer RD$17,300,642,051.07 por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas”.

“Siempre he sostenido que toda persona investigada debe responder ante las autoridades por los hechos que se le atribuyan, y que los tribunales de justicia, no la corte de la opinión pública, sea la que determine la ocurrencia o no de los hechos y la responsabilidad de las personas señaladas”, dijo Dantés.

También llamó a que la investigación respete el debido proceso y la presunción de inocencia.

“Lamento que el MP (Ministerio Público), que dice ser independiente, continúe con la práctica de filtrar documentos que violan derechos y garantías fundamentales de las personas investigadas. Ojalá y se desista de esa mala práctica que no es propia de un MP que dice que está haciendo las cosas bien”, expresó.

