José Horacio: es “insulsa” la reforma del régimen electoral

El Senado de la República aprobó en primera lectura y a unanimidad el Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Electoral, presentado por los senadores Alexis Victoria y Ramón Rogelio Genao y, aunque es una iniciativa de gran trascendencia, se trató de una reforma “insulsa”, ya que, el Congreso Nacional desaprovechó la oportunidad de democratizar el sistema electoral de República Dominicana.

Al menos así lo considera el diputado del Distrito Nacional y vicepresidente del partido Opción Democrática, José Horacio Rodríguez, quien, además, dijo que en la reforma electoral no se produjo ningún avance significativo.

“Desaprovechamos la oportunidad de bajar los topes a los gastos de campaña, establecer sanciones más fuertes para los candidatos y partidos que violen las leyes electorales, para tener campañas más centradas en la discusión de ideas y propuestas, así como establecer los debates obligatorios a todos los niveles de elección. Creo que fue una oportunidad perdida”, comentó.

El legislador ofreció estas declaraciones al participar en la entrevista especial del programa Despierta con CDN, en donde, además, hizo un minucioso análisis del proyecto de Ley del Código Penal que el Senado aprobó en segunda lectura con las modificaciones realizadas por la comisión especial que estudia la pieza.

Aunque aseguró desconocer si existe o no un acuerdo político para aprobar el proyecto en la Cámara de Diputados, Horacio afirmó que se bajó línea para que se acelere el conocimiento del nuevo Código Penal, cuya discusión respecto a la penalización del aborto, según dijo, vuelve a tomar vigencia y conduce a reflexiones más profundas con el caso de la adolescente de 16 años que murió embarazada de un profesor presuntamente tras practicarle un aborto clandestino en la ciudad de Higüey.

Carga contra las jurisdicciones penales

“Pero, hay otros temas, como la creación de las jurisdicciones penales militares que se suprimieron con la aprobación del Código Procesal Penal en el 2005 y que se había considerado como un paso de avance. Con la tragedia que consternó al país tras la muerte del niño Donelly Martínez en Santiago, cualquiera se preguntaría si el policía que lo asesinó debe ser juzgado por sus pares en un tribunal especial. Debe ser juzgado por la justicia ordinaria. Surge, entonces, nuevamente el debate: ¿deben los militares ser juzgados por sus pares o por la justicia ordinaria?”, reflexionó.

Al responder la pregunta de cuáles son los argumentos que utilizan para aprobar los tribunales militares, el congresista respondió diciendo que el argumento que esbozan para revivir los tribunales militares es que estaría contemplado en la Constitución de la República.

Sin embargo, explicó que una sentencia del Tribunal Constitucional sentó el precedente jurisprudencial de que esos tribunales son para materia estrictamente disciplinaria y no de carácter penal como se ha querido vender.

“Por tanto, el Código Penal no debe incluir la creación de estos tribunales, por eso llevamos esta sentencia a los debates. Sin embargo, debemos reconocer que el poder militar tiene capacidad de influencia como la tienen otros sectores dentro del Congreso Nacional”, precisó.

Al congresista opositor también le preocupa cómo bajar los altos niveles de violencia que hay en la República Dominicana, al señalar que la gente reacciona de manera violenta y desproporcionada en circunstancias que no lo ameritan, ya que muchas veces terminan en tragedias.

La violencia siempre es injustificable

“Cuando la violencia en el hogar se tipifica como disciplina y no como violencia en sí, me parece un error en el Código Penal. No podemos decir que la violencia en el hogar no se considera violencia si se está disciplinando a un niño. ¿Por qué? Desde niño entonces aprendemos que la violencia es legítima para enseñar o corregir. La violencia siempre es injustificable, solo genera más violencia, no es válida para convencer ni persuadir a nadie”, expuso.

Consideró que de mantenerse ese criterio en el nuevo Código Penal se estaría dando un paso atrás en relación a los avances que se obtuvieron con la aprobación del Código del Menor en 2003.

De igual manera, expresó que hay otros demás de gran preocupación como lo es el problema de la discriminación en sus diferentes vertientes. “Llegué al Congreso y me encontré con un tema que protegía la discriminación a todos los grupos, esa no es una propuesta de José Horacio, la tenía la propuesta que presentó Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados y que firmaron todos los voceros, menos José Horacio, que en ese momento era vocero de Alianza País”, expuso.

El retroceso

No obstante, indicó que los legisladores eliminaron esta propuesta de la nueva legislación. Preguntó a sus colegas si están de acuerdo con que se discrimine a una persona por tener una orientación sexual diferente al de la mayoría. “Creo que no deberíamos estar de acuerdo”, se respondió a sí mismo.

“Hemos involucionado como sociedad, porque todos esos temas ya estaban consensuados. Sí había discusión con los temas de las causales y los delitos de corrupción, para el cual se estableció una prescripción de 20 años”, añadió.

No obstante, refirió que el vigente Código Procesal Penal dominicano establece que todos los delitos que están tipificados en convenios y tratados internacionales son imprescriptibles. “Y República Dominicana es signataria de un tratado internacional que tipifica los delitos de corrupción, por tanto, los mismos son imprescriptibles. Ponerle 20 años en el nuevo Código Penal es un retroceso”, añadió.

