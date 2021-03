José Laluz dolido con dominicanos por preferir a Laje en el debate

SANTO DOMINGO.- El ex diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y dirigente político, José Laluz, mostró disgusto al no recibir apoyo de los dominicanos en el debate que se llevará a cabo a finales del mes de marzo con el politólogo, Agustín Laje.

“Resulta increíble ver como muchísimos dominicanos, en vez de apoyarnos a nosotros en el debate que vamos a sostener con Laje, apoya a Laje”, manifestó Laluz.

“Porque de 177 años que tiene la República Dominicana, los gobernadores nos han dirigido, nos han gobernado y nos han impuesto sus ideas por 176. Una de las instituciones más conservadora en ese proceso, es la iglesia católica, y por eso es que la mayoría apoya a Laje”, dijo Laluz en video posteado en sus redes sociales.

José Laluz dijo que en dicho debate se trataran los temas del aborto, los feminicidios y la violencia de género, predominará más lo religioso que lo científico.

“Ese va a ser un debate religioso más que científico, y ustedes verán que va hacer así”, aseguró

José Laluz además, agradeció a todas las personas que le han manifestado su apoyo, y a las que no también.

“Gracias a todos los que me apoyan, por confiar en mí, y gracias a los que no me apoyan, porque me están motivando sobre manera para hacer un buen trabajo”, sostuvo.

