Joseph Cáceres y Jesús Nova protagonizan fuerte enfrentamiento en programa de televisión

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Los periodistas Joseph Cáceres y Jesús Nova protagonizaron una acalorada discusión que estuvo a punto de terminar en golpes durante la grabación de un programa especial por los 37 años de trayectoria de Chabelly y su orquesta.

El enfrentamiento inició cuando Nova cuestionó la falta de reconocimiento hacia la artista y criticó a sectores de la comunicación y del entretenimiento en el país.

“¿Cuándo en este país le van a dar su lugar a Chabelly? ¿Tú sabes por qué? Porque este es un país de hipócritas (…) y de un grupo de gente que hace comunicación por lo que le paguen, no por lo que creen”, expresó Nova durante el programa.

Las declaraciones provocaron la reacción inmediata de Cáceres, miembro de Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), entidad organizadora de los Premios Soberano, quien consideró los comentarios como un ataque directo al gremio.

“Eso es un insulto a Acroarte”, respondió el cronista de arte, acusando además a Nova de supuestamente cobrar dinero a artistas por espacios en la emisora estatal.

La discusión subió de tono cuando Cáceres calificó a Nova de “charlatán” y “payolero”, mientras que el director de la División Radial de Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV) amenazó con emprender acciones legales contra su colega.

El incidente ocurrió en medio del evento televisivo realizado en un canal local, donde también se encontraban presentes cantantes, comunicadores y productores de televisión vinculados al mundo del entretenimiento dominicano.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha informado si tomará acciones adicionales tras el altercado.

Fuente: De Ultimo Minuto