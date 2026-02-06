Joven apuñalada cambia versión de los hechos y defiende a presunto agresor en Santiago

La joven Zenaida Muñoz Guzmán, de 23 años, quien resultó herida durante un hecho ocurrido el 21 de enero en el sector Bella Vista de la provincia Santiago, cambió su versión inicial de los hechos y aseguró que su expareja no fue quien le propinó las heridas de arma blanca que le provocaron la pérdida de su embarazo.

Muñoz afirmó que el imputado Alex Valle Canaldá no tuvo participación en el ataque y señaló que otra mujer que se encontraba en la vivienda fue la responsable.

«Él no tiene que ver con nada… Yo lo hallé en su casa y la responsable fue la mujer que estaba adentro», expresó, al tiempo que pidió que se haga justicia en contra de la supuesta mujer que la hirió.

Al ser cuestionada sobre las heridas, insistió en que no fue su expareja quien se las ocasionó y solicitó que este sea puesto en libertad, reiterando que es inocente.

La joven asegura que su expareja solo se limitó a defenderla de la mujer que supuestamente la estaba agrediendo.

De su lado, el abogado Bienvenido Martínez, quien se identificó como representante legal de la mujer herida, informó que solicitó un aplazamiento del conocimiento de la medida de coerción para constituirse formalmente en querellante y actor civil.

El jurista indicó que la acusación presentada es por tentativa de asesinato y que la víctima presenta múltiples heridas de arma blanca, señalando que son más de 40 estocadas en distintas partes del cuerpo.

Medida de coerción

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente aplazó para el próximo sábado el conocimiento de la medida de coerción contra Alex Valle Canaldá, acusado de manera preliminar de haberle provocado varias puñaladas a su expareja.

Fuente: Diario Libre