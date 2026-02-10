Sucesos
Joven cae al vacío desde plaza comercial
Una joven cayó al vacío desde la plaza Ágora Mall, en circunstancias aún no esclarecidas.
De acuerdo a personas que se encontraban en el lugar al momento del suceso, la dama fue asistida por el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, sin embargo, se desconoce su estado de salud.
En la zona se encuentran miembros de la Policía Nacional, quienes investigan el hecho.
Noticia en desarrollo…
Fuente: Listín Diario.
