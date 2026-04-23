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«¡Lo mandó a dormir! La brutal respuesta de un militar ante las constantes burlas de un joven.»

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Un video de menos de un minuto, difundido ampliamente en redes sociales, muestra el momento en que un joven civil es confrontado por al menos dos hombres vestidos con uniforme militar en lo que parece ser un pasillo interior de una instalación.

En las imágenes, el joven vestido con camiseta clara, jeans y botas permanece de pie frente a uno de los uniformados, quien se aproxima y realiza gestos corporales que sugieren una confrontación directa o una especie de evaluación física. Un segundo militar observa la escena a corta distancia, sin intervenir.

Durante el intercambio, no se aprecian golpes ni uso de fuerza evidente, pero la tensión es palpable. El joven mantiene una postura rígida, con los brazos inicialmente relajados y luego más firmes, mientras sigue las indicaciones del uniformado que lo encara.

El lugar, de paredes blancas y con señalización de seguridad visible, sugiere un entorno institucional o de entrenamiento, aunque no ha sido confirmado oficialmente el contexto del incidente ni la identidad de los involucrados.

La difusión del video ha provocado reacciones divididas en plataformas digitales. Algunos usuarios interpretan la escena como parte de un ejercicio de disciplina o entrenamiento, mientras otros cuestionan el trato hacia el civil y piden aclaraciones sobre las circunstancias en que ocurrió.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido una declaración oficial sobre el contenido del video.

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