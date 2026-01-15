Redes Sociales
Joven de 19 años es aprehendido por exponerse frente a camiones en la Ruta PY02 en Tik Tok
En Minga Guazú, un video que circuló en redes sociales mostró al adolescente arriesgando su vida frente al tránsito pesado. El caso fue derivado a la Fiscalía.
Un joven de 19 años fue aprehendido tras viralizarse un video en el que se exponía frente a camiones en la Ruta PY02, km 19 Acaray, mientras grababa contenido para TikTok.
El material rápidamente se difundió en redes sociales, generando preocupación entre conductores y vecinos por el riesgo evidente que implicaba la acción del adolescente.
El caso ya fue derivado a la Fiscalía, donde se evaluarán las responsabilidades legales del joven por poner en peligro su vida y la de terceros en la vía pública
