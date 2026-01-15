Joven de 19 años es aprehendido por exponerse frente a camiones en la Ruta PY02 en Tik Tok

Un joven de 19 años fue aprehendido tras viralizarse un video en el que se exponía frente a camiones en la Ruta PY02, km 19 Acaray, mientras grababa contenido para TikTok.

El material rápidamente se difundió en redes sociales, generando preocupación entre conductores y vecinos por el riesgo evidente que implicaba la acción del adolescente.

El caso ya fue derivado a la Fiscalía, donde se evaluarán las responsabilidades legales del joven por poner en peligro su vida y la de terceros en la vía pública