Joven dominicano rinde homenaje a Kobe Bryant tatuándose su camiseta deportiva

Un usuario de la red social Instagram colgó una foto de su espalda tatuada con el diseño de la parte trasera de la camiseta que Kobe Bryant utilizaba para jugar con los Lakers.

Se trata del usuario @Brayant24Rd, quien subió la foto en Instagram el día de la muerte de Kobe Bryant y su pequeña hija de 13 años, Gianna.

«Wao!, que noticia Dios!, no pude cumplir mi sueño y no pudiste ver mi chaqueta porque no está terminada. Kobe Bryant, fuiste mi inspiración. RIP, descansa en paz». escribió Brayan.

Hoy Santiago Matías, mejor conocido como «alofoke» compartió la foto preguntado a sus seguidores si los fanáticos se están pasando y muchos le han contestado que sí, mientras otros dicen que no y argumentan con el legado que dejó Kobe Bryant tras su trágica muerte.

Brayant desea que su foto se haga viral en honor a su ídolo del baloncesto.

Fuente: El Día