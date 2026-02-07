Joven manipuló a dos hermanas en Roblox y Snapchat y las raptó

Dos hermanas reportadas como desaparecidas en Indiantown, Florida, fueron encontradas a salvo el pasado domingo, después de ser secuestradas por un joven con el que se comunicaron en las plataformas digitales Roblox y Snapchat durante meses, según comunicó este lunes el ‘sheriff’ del condado de Martin, John Budensiek, recogen medios locales.

Preparación de varios meses

Las adolescentes, Lunabella Lozano, de 12 años, y Kaelani Star Lozano, de 14 años, comenzaron a interactuar el pasado verano con Hser Mu Lah Say, un joven de 19 años de Omaha, Nebraska, a través de la plataforma de juegos Roblox. Posteriormente, su comunicación se trasladó a Snapchat.

«En las comunicaciones que vimos, había una conversación romántica», indicó Budensiek, señalando que aún «no se ha encontrado nada sexualmente explícito», pero «queda mucho trabajo por hacer». Según los agentes, el hombre preparó a sus víctimas durante varios meses para que se escaparan con él.

Así, el sospechoso salió el viernes de Omaha y condujo 23 horas seguidas hasta que llegó a Indiantown, apuntaron los investigadores. Además, detallaron que inicialmente las hermanas debían encontrarse con Lah Say en un parque de la ciudad la mañana del 31 de enero, pero fueron interceptadas por un familiar y castigadas por una razón no relacionada. Sin embargo, las niñas lograron escapar más tarde esa misma jornada.

«Se fueron voluntariamente, pero su edad sugiere que se las habían llevado»

La búsqueda comenzó después de que la Oficina del Sheriff emitiera una alerta urgente. Al registrar los dispositivos de las hermanas, los detectives recuperaron de Snapchat un hilo continuo de comunicación que detallaba el plan del sospechoso de recoger a las hermanas y sacarlas del estado.

Budensiek también indicó que los investigadores averiguaron que Lah Say se tomó una foto dentro de una tienda en Indiantown, lo que les «permitió empezar a trabajar, rastreando sus movimientos» e identificar el coche. Horas después de que se reportara la desaparición, la Patrulla de Carreteras de Georgia localizó a las chicas sanas y salvas junto con el sospechoso en su vehículo.

El ‘sheriff’ subrayó que las hermanas «se fueron voluntariamente, pero su edad sugiere que se las habían llevado». «Creo que evitamos algo desastroso. ¿Acaso se sabía lo que iba a pasar? No, ninguno de nosotros lo sabía», continuó. «Si no hubiéramos encontrado a esas chicas a tiempo, si todos aquí no nos hubiéramos puesto manos a la obra y las hubiéramos encontrado, estarían, al menos, en Omaha, Nebraska, desaparecidas», concluyó.

Lah Say fue arrestado y enfrenta dos cargos de secuestro y dos de interferencia en la custodia de menores.

Fuente: De Último Minuto.