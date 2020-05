Joven mató otro en pelea de boxeo en Hato Mayor pide a familia le dejen ir a sepelio

El joven que mató ayer a otro en una pelea de boxeo clandestina en Hato Mayor del Rey pidió perdón este viernes a los familiares de la víctima al tiempo de solicitarle que le permitan asistir al sepelio de quien dijo era su amigo y hermano.

Randy Jhonson Trinidad Jiménez, quien mató Julio César Palmero, de 18 años, se mostró arrepentido de lo ocurrido y reconoció que “por un relajo había matado a su amigo”.

“Yo le pido a la familia que me perdonen y que me dejen ir a su entierro, me pueden llevar esposado, con policía, no importa, yo lo quiero es verlo”, expresó al ser entregado a las autoridades por el Comité Dominicano de los Derechos Humanos de Hato Mayor.

Trinidad Jiménez, quien aclaró que no acostumbraban pelear, dijo que tan pronto lo vio caer al pavimento fue a socorrerlo de una vez.

Agregó que él no quería pelear pero que el hoy Palemero insistió tanto hasta que finalmente decidió ponerse los guantes.

“En verdad, yo no quería pelear con él, pero el insistió, insistió y nos pusimos los guantes y lo maté sin querer”, narró el victimario en un video difundido por el periodista Willy Peguero.

Trinidad Jiménez fue entregado al comandante Soriano de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), de esta provincia.

El representante de los Derechos Humanos hizo constar que el joven no presentaba ninguna agresión física y pidió a la Policía que fuera entregado en esas mismas condiciones al Ministerio Público para que se encargue de los fines correspondientes.

Trinidad Jiménez a Palmero mientras realizaban una pelea de boxeo en una calle del sector Punta de Garza de Hato Mayor, hecho que quedó grabado en video el cual se ha hecho viral en las redes sociales.