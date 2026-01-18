Joven muere en Hato Mayor tras supuestas complicaciones asociadas al uso de vaper y hookah

Un joven de 22 años falleció la mañana de este sábado luego de presentar serias complicaciones de salud que, de manera preliminar, estarían presuntamente vinculadas al uso prolongado de dispositivos electrónicos como vaper y hookah.

El fallecido fue identificado como Frank Sosa, residente en el sector Puerto Rico, del municipio Hato Mayor. Según informaciones obtenidas, el joven llevaba varios días ingresado en un centro de salud, donde recibía atenciones médicas tras sufrir un colapso pulmonar, condición que se agravó progresivamente hasta provocarle la muerte.

Aunque las autoridades médicas aún no han emitido un informe definitivo, versiones preliminares señalan que el deterioro de su estado de salud estaría relacionado con el uso excesivo de estos dispositivos, cuyo impacto en el sistema respiratorio continúa siendo objeto de advertencias por parte de especialistas.

Frank Sosa era conocido en su comunidad por su trayectoria deportiva. Durante su niñez y adolescencia practicó baloncesto en el Club Deportivo y Cultural Marcelino Vega (Villa Canto), donde participó en categorías como Minibasket, Infantil y U16, destacándose por su disciplina y compañerismo dentro y fuera de la cancha.

El fallecimiento del joven ha causado consternación entre familiares, amigos y miembros de la comunidad deportiva, al tiempo que reaviva el debate sobre los riesgos para la salud asociados al consumo de vaper y hookah, especialmente entre jóvenes.

