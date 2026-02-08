Joven se quita la vida tras enterarse de que su expareja se casaría con otra

La joven fue identificada como Michel Redman, de 21 años de edad, quien habría tomado la fatal decisión luego de conocer la información relacionada con su expareja, según datos preliminares.

El informe preliminar sobre el caso fue emitido por la Policía Nacional de Higüey, que investiga las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

El cuerpo sin vida de Michel, quien deja una niña en la orfandad, fue encontrado en su residencia, ubicada en la calle Santa Clara, del municipio de Higüey.