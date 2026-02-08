Sucesos

Joven se quita la vida tras enterarse de que su expareja se casaría con otra

El informe preliminar sobre el caso fue emitido por la Policía Nacional de Higüey, que investiga las circunstancias en las que ocurrió el hecho

Carlos Eduardo Pol Send an email Hace 2 horas
34 Se lee en 1 minuto

Higüey.- Una mujer se quitó la vida en Higüey tras supuestamente enterarse de que su expareja se casaría con otra persona.

La joven fue identificada como Michel Redman, de 21 años de edad, quien habría tomado la fatal decisión luego de conocer la información relacionada con su expareja, según datos preliminares.

El informe preliminar sobre el caso fue emitido por la Policía Nacional de Higüey, que investiga las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

El cuerpo sin vida de Michel, quien deja una niña en la orfandad, fue encontrado en su residencia, ubicada en la calle Santa Clara, del municipio de Higüey.

Fuente: Ntelemicro.

Deja tu comentario

Carlos Eduardo Pol Send an email Hace 2 horas
34 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

Joven apuñalada cambia versión de los hechos y defiende a presunto agresor en Santiago

Hace 1 día

Padre de iglesia en Tenares justifica no haber llevado osamenta a las autoridades

Hace 2 días

Encuentran osamenta en iglesia, le hacen misa y la entierran sin que se enteraran las autoridades

Hace 2 días

Patana impacta motorista en La Vega; recibe atenciones médicas

Hace 3 días
Botón volver arriba