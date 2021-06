Jóvenes dominicanos que ponen en alto el país en el extranjero

Este año varios dominicanos se han destacado por su capacidad, trabajo y dedicación en diversas aéreas, poniendo en alto la bandera tricolor en aguas extranjeras.

La política, actuación, el derecho, baile y hasta la dirección coral, ha permitido a dominicanos ausentes resaltar su trabajo, lo que ha permitido que medios internacionales y personalidades lo destaquen.

Los más recientes casos de logros importantes, se vieron en el ámbito político, donde varios dominicanos ganaron en sus respectivos escaños en la ciudad de Nueva York.

Antonio Reynoso, hijo de padres dominicanos, se convirtió en el primer dominicano que preside un condado neoyorquino, según datos preliminares de las primarias demócratas.

Mientras que Carmen de la Rosa se convirtió en la primera mujer en ser electa al Distrito Municipal 10 del alto Manhattan.

En el distrito municipal 7 de Manhattan, el dominicano Shaun Abreu ganó con 5,400 votos sobre los 2,336 votos de su más cercano contrincante, Marti Gould Allen-Cummings.

Oswald Féliz retuvo su escaño en el distrito municipal 15 de El Bronx, obtuvo 2,731 votos, su oponente más cercano fue Ischia Bravo, quien sacó 1,366 votos.

Brooklyn está dentro de Kings County, aunque popularmente se asume que Brooklyn es el nombre del condado.

Pierina Ana Sánchez se convirtió en la primera dominicana electa al Concejo Municipal en el Bronx, donde se impuso con 3,216 votos sobre su mas cercana contrincante, la también dominicana Yudelka Tapia, quien sacó 1,7049 votos.

Arte y Espectáculo

La actuación se destaca con una representación femenina en la gran pantalla, con las actrices Dasha Polanco, Analía Gómez y Dania Ramírez, destacándose.

A su vez, la cantante Alba Pérez, la abogada Raquel Batista, y el bailarín clásico dominicano Roky Mendoza, forman parte de la lista de dominicanos que con sus sobresalientes destrezas han ocupado posiciones importantes a nivel internacional en los últimos meses del presente año.

Dascha Polanco, ha cautivado las cámaras con sus actuaciones en diversos filmes, el más receinte en ¨In The Hights¨ es una película musical de drama, otro papeles importantes fueron en las series “Orange Is The New Black” y “When They See Us”, así como también las películas “The Perfect Match” y “The Irishman”, llevando en alto a la República Dominicana en cada escena.

Asimismo, la dominicana Analía Gómez, con tan solo 10 años logró formar parte del elenco estelar de In The Hights y fue seleccionada entre cientos de niños que audicionaron en Estados Unidos y Latinoamérica para interpretar a Rosa, una niña que comparte escenas con el protagonista Anthony Ramos.

Dominicana en serie de Netflix

Continúa el mundo del cine con destacados personajes de origen dominicano, esta vez se trata de Dania Ramírez, quien tiene presencia en “Sweet Tooth”, una serie estrenada el 4 de junio del presente año en Netflix.

La dominicana viene obteniendo grandes papeles. Además de X-Men, en la que interpretó a Callisto, estuvo en Jumanji: “The Next Level”, así como también en “Tell Me a Story”, “Heroes”, “Once Upon a Time”, “Quarantine” y “The Sopranos”.

Primera dominicana graduada de Canto y Dirección Coral en Cuba

Otra dominicana Alba Virginia Pérez Rosario se convirtió en la primera dominicana graduada en Cuba en la especialidad de Canto y Dirección Coral, luego de realizar su recital de graduación en la disciplina durante una ceremonia en el Teatro Sauto de Matanzas, Cuba.

La nueva promesa dominicana recibió la máxima calificación en su evaluación, lo que sienta precedentes excepcionales y grandes logros para su carrera artística.

La abogada que se destaca en la Gran Manzana

Por otro lado, se posiciona la abogada dominicana Raquel Batista, quien está actualmente encargada de velar por los derechos de la comunidad inmigrante de la Gran Manzana, luego de su nombramiento como nueva Comisionada de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes del Alcalde.

Además del cargo, Batista se desempeñó anteriormente como profesora adjunta en Manhattan College enseñando leyes, políticas de inmigración y en el Departamento de Estudios Latinoamericanos y Puertorriqueños en John Jay College of Criminal Justice.

Bailarín sobre hielo en Oslo

Roky Mendoza, bailarín clásico de origen dominicano emprendió en el mercado noruego, iniciando como profesor de danza en escuelas locales de Oslo.

Conoció el mundo del patinaje artístico sobre hielo y empezó a proponer en competencias de FreeStyle, en el que su destreza artística lo llevaron a ser parte del “Jar Isforum”, donde entrena a nivel profesional.

