JPMorgan contratará más expertos en IA y menos banqueros, según Jamie Dimon

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El director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, aseguró que la inteligencia artificial transformará significativamente el mercado laboral en los próximos años, advirtiendo que esta tecnología “reducirá los puestos de trabajo en el futuro”.

Dimon indicó que, a medida que avance el desarrollo de herramientas basadas en inteligencia artificial, las empresas podrían modificar sus esquemas de contratación, priorizando perfiles tecnológicos por encima de funciones tradicionales del sector financiero.

El ejecutivo también señaló que probablemente contratará “más gente de IA y menos banqueros”, reflejando cómo la automatización y las nuevas tecnologías están cambiando el funcionamiento de la industria bancaria a nivel global.

Fuente: Cachicha