Juan Bolívar Díaz y Amelia Deschamps salen de la TV

Santo Domingo, RD

Una gran batalla ha librado en las úl­timas décadas un reducido grupo de periodistas, que en medio del “libertinaje del perio­dismo y la comunicación” mantu­vo sus principios, convirtiéndose en estándares del buen ejercicio en los medios de comunicación.

Uno de los batalladores ha sido Juan Bolívar Díaz, quien después de más de 50 años ejercicio perio­dístico ha anunciado su retiro del programa “Uno+Uno” (Teleanti­llas, canal 2) y pondrá en reposo su labor analítica e informativa.

Escribirá sus memorias

A sus 75 años de edad tiene en planes escribir sus memorias de los 62 que lleva en el mundo labo­ral en periódicos y programas de televisión.

“Voy a escribir mis memorias, eso es parte de las razones por lo que venía anunciando mi retiro. Es cierto que me queda utilidad y quería dedicarlo a muchas cosas que tengo pendientes, que el pe­riodismo me privó de ese tiempo, porque tengo muchas cosas que contar y que en ese tiempo no se publicaron en ese momento”, ex­puso Juan Bolívar en respuesta a LISTIN DIARIO.

Deja toda una vida en TV

Para el legendario periodista salir del programa “Uno más uno” es como dejar toda una vida, un es­pacio que marcó el modelo a se­guir con el análisis, las noticias, reportajes y entrevistas.

“Siento que he dejado una parte de la vida atrás, pero he querido dar ejemplo. Creo que hay que dejar espacio a las nue­vas generaciones, y no pienso quedarme en la televisión ex­hibiendo la vejez hasta que la muerte me separe de la vida”, sostuvo.

A pesar de confesar una pro­funda pena al apartarse de la te­levisión, también expuso sentir una gran satisfacción por el de­ber cumplido, al realizar grandes esfuerzos para contribuir por el bienestar de la sociedad domini­cana, ya que todo el tiempo estu­vo abogando por reformas políti­cas, institucionales, económicas y sociales.

A Juan Bolívar se le conoce co­mo defensor de los derechos de­rechos de las personas con temas controversiales, como el derecho a la nacionalidad de miles de per­sonas que fueron suprimidas por el tribunal constitucional.

Él estuvo siempre de lado de causas tan importantes como el 4 % por la educación, la Marcha Verde y la batalla contra la co­rrupción y la impunidad.

Juan Bolívar confió que en la sociedad dominicana a su salida quedará una generación de nue­vos periodistas mujeres y hom­bres que tienen mucha sensibili­dad social y que se han entregado al ejercicio de la profesión.

“No creo que somos imprescin­dible, sería muy penoso que uno llegara a la conclusión que con uno termina una época, y no ter­mina nada, la vida continúa y van a surgir nuevas voces y hay que dejar el espacio porque uno no puede pretender que es para toda la vida”.

MUJER DE TV

Amelia Deschamps.

La periodista Amelia Des­champs, quien en 22 años en los medios de comunicación ha sido parte del grupo de pe­riodistas que se han destaca­do en su trabajo por bienes­tar de la mayoría, anunció también que hará un rece­so a su trabajo como analis­ta y comentarista del espacio matutino “El Día” (Telesiste­ma, canal 11), que conduce y produce el veterano comuni­cador Huchi Lora y estará allí hasta este viernes 28 de agos­to.

“Hoy les anuncio que el próximo viernes me despido de este espacio, para emprender nuevos proyectos personales y privados, en los que seguiré vinculada al quehacer informativo y también a temas de sostenibilidad, que me apasionan”, expresa Deschamps en la misiva enviada a los medios de comunicación.

Amelia explicó que cada día “me he sentido honrada de formar parte de un equipo en el que la razón fundamental de ser y hacer siempre ha sido el bienestar de la población a la que le ofrecemos servicio: la gente, los dominicanos”.

Agrega que “levantarme cada madrugada con la certeza de que nuestro trabajo contribuye a que tengamos un mejor país, me llena de orgullo y a la vez, me hace depositaria de una responsabilidad enorme que he tenido muy presente en cada uno de mis actos”.

Sin embargo, expresó que cada etapa tiene un inicio y un fin, “y yo he decidido poner fin a este ciclo de mi carrera y plantearme metas y objetivos nuevos y retadores”.

Al final dijo que siempre estará agradecida del privilegio que ha tenido de compartir todos estos años junto a Huchi, Javier y el resto de la familia que no se ve, el magnífico equipo de El Día y la familia de Telesistema 11, “un lugar que siempre consideraré mi casa”.

LD