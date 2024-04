Juan Luis Guerra estaba «loco» porque llegara el día del estreno de su película

Send an email

El astro de la música dominicana Juan Luis Guerra, la artista mexicana Joy Huerta, el puertorriqueño Luis Fonsi, la colombiana Karen Martínez y los artistas dominicanos José Guillermo Cortínez y Adalgisa Pantaleón compartieron sus experiencias en la película animada “Capitán Avispa”, que tiene su gran estreno, esta tarde, en Caribbean Cinemas de Downtown Center y este jueves en los cines del país.

Luego de llevar 12 años dándole forma a la cinta infantil, al superhéroe, los personajes y toda la música, y cinco años de producción Juan Luis confesó que estaba loco por la llegada de este día, estreno para la prensa de “Capitán Avispa”.

“Estaba loco porque este día llegara, tengo cinco años y medio con esta cuestión en la cabeza, la familia me ha aguantado mucho. Estoy realmente feliz, esto ha sido un sueño que vino con el merengue Las avispas, el Señor puso eso en mi corazón y desde ahí comienza todo hace más de 12 años”, recalcó el gran artista dominicano.

En el encuentro Luis Fonsi, quien hace la voz de “Capitán Avispa” también mostró su gran emoción de ser parte de este proyecto del cine dominicano, que tiene como sello de calidad la profesionalidad de Juan Luis Guerra. Fonsi dijo que desde niño también soñó con ser un superhéroe.

“Para mí darle la voz a Capitán Avispa, un personaje alegre y travieso, con su eslogan fuerte y valiente nunca miente, fue un gran reto, me lo gocé mucho, agradezco a Memo (José Guillermo) que me ayudó muchísimo, pues en ese momento no habían imágenes, estuvimos en un estudio tratando de imaginar lo que está sintiendo el personaje, en ese momento Capitán Avispa”, expuso Fonsi ante los medios de comunicación.

Mientras que la mexicana Joy Huerta, quien le da vida con su voz a “Honey B”, destacó que siempre quiso hacer un personaje en una cinta animada, así que no dudó en darle el sí a Juan Luis Guerra cuando fue contactada. Lo propio sucedió con Karen Martínez, quien destacó que es la primera vez que trabaja haciendo la voz en una cinta animada, en esta oportunidad trabajando junto a su esposo el artista colombiano Juanes.

De igual manera José Guillermo Cortínez, quien tiene una vasta experiencia en la actuación y doblaje de personaje, también hizo la función de coaching a los demás artistas que hacen las voces en la cinta.

Para Adalgisa resultó muy gracioso y dijo llenarle de felicidad que el personaje que interpreta “La reina Ada” lleve su nombre, una mujer noble que defiende su reino.

La cinta que fue inspirada en el tema de Las Avispas” y que contiene como banda sonora parte de su repertorio musical se distribuirá en 33 países, incluyendo Brasil, donde será la primera vez que se estrene una película dominicana, doblada en portugués.

Fuente: Listin Diario