Juan Manuel Méndez no descarta incursionar en política una vez cese sus funciones en el COE

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), general Juan Manuel Méndez, reveló que no descarta participar en política partidista una vez cese sus funciones en la institución.

Al ser entrevistado por la periodista Lorenny Solano en el programa Dominicana Buenas Noches, Juan Manuel Méndez dijo que estará en el COE hasta que el Presidente lo disponga, pero que tiene otras aspiraciones: servir.

“Y si tengo que servir a nivel de política, pues lo haré, para uno servir depende de dos cosas, un puesto designado, que me designe el primer Mandatario o un puesto electivo eso habría que estudiarlo”, sostuvo.

El General dijo que en caso de que el puesto fuera electivo puede ser municipal o a nivel de Congreso, pues en reuniones le han comentado que en mediciones realizadas por empresas a focos grupales, su nombre sale bien valorado.

Asegura que el servicio será su norte, al afirmar que una persona como él, que ha pasado tanto tiempo sirviendo, puede hacerlo desde otros lugares. “No puedo irme ahora del Centro de Operaciones de Emergencias porque hice un compromiso con el presidente Abinader, de que lo iba a acompañar hasta que él lo decida”.

¿Si incursionara en la política, por cuál partido lo hiciera?

Esta fue su respuesta. A buen entendedor, pocas palabras: “La persona que una vez yo terminé mi función militar, me dio la oportunidad de seguir sirviendo el país y me llamó y me dijo yo quiero que usted me acompañe fue el presidente Abinader, a mí ninguna otra persona me ha llamado, entonces cualquier cosa que yo vaya a hacer lo consultaré con él, nunca le he pedido nada ni a él, ni a nadie, sin embargo él (el Presidente Abinader) sin conocerme me ha distinguido y yo no tengo como pagar esa oportunidad que él me ha dado, yo soy una persona agradecida y no tengo como pagar ese gesto”.

Dijo que no va a cambiar su número de teléfono, que por ahora no aspira a nada, pero que como ya terminó su parte militar, y que es un civil, tiene derecho. Recordó que estando al frente del COE no cobra, que su función es honorífica, pues su pensión como militar retirado es buena y que si cobrara, entonces, no sería servir.

“Si usted quiere saber de qué partido, ya usted tiene más o menos la idea, que no se sientan mal los otros, pero esta es una nueva etapa, y esta persona me distinguió”, dijo a Lorenny Solano.

Juan Manuel Méndez el artista

De manera jocosa Juan Manuel Mendez asegura que su amor por el canto surge “de la olla”.

“Usted sabe que un karaoke es lo más fácil de hacer y lo menos costoso, si usted tiene una bocina y un micrófono y tiene Internet, usted no gasta un peso, y si tiene algún amigo que trabaja en esos temas, usted se compra un disco duro que cuesta cuatro mil y pico de pesos de un Tera y lo llena de canciones y se puede pasar semanas y semanas cantando y no gasta un peso hermana”, contó.

Reveló que esa pasión le desestresa y que es una terapia psicológica. “A veces vengo de esos días de activación, un tiene la adrenalina en alta y la forma de bajar la tensión es de esa forma sino tendría que tomar medicamentos, pues a la medianoche me llaman de los medios de comunicación, a las 5 de la mañana, me están llamando, pero en las demás horas están llamando los ciudadanos porque he dado mi número”, dijo.

“Yo canto malísimo pero gozo muchísimo, yo soy malo para aprenderme las letras, por lo general tengo que verlas, la gente cree que yo no bebo, pero lo hago con disciplina, si bebo tengo alguien que me asiste en el volante”, contó.

Dominicana Buenas Noches es un programa que se transmite todos los sábados a las 10:30 de la noche por RNN canal 27 y que es conducido por la destacada periodista y emprendedora, Lorenny Solano.

Fuente: HOY