Juan Manuel Méndez quiere que le repongan el salario del COE y que le dejen su pensión

El general retirado Juan Manuel Méndez, quien ostenta de manera honorífica dos cargos gubernamentales: director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), desde casi hace tres años, y de Emergencias Médicas, desde hace 10 meses, dijo que solicitó al Ministerio de Administración Pública (MAP) la reposición de su salario en el COE, beneficio al que renunció para mantener su pensión de retiro.

Méndez, quien es padre de ocho hijos, tres de estos menores de edad, reveló que está arropado en deudas y que su pensión no le alcanza para cumplir con sus compromisos.

En una conversación por teléfono con Diario Libre, el general retirado sostuvo que por la cantidad de responsabilidades que tiene con el Gobierno no tiene tiempo para realizar otras actividades que puedan generarle ingresos y palear con la crisis económica que atraviesa. Méndez es doctor en Derecho y tiene un posgrado en Derecho Civil.

El funcionario aseguró que no está dispuesto a renunciar a su retiro y su petición es que se le reponga su salario en el COE y se le mantenga el beneficio por sus 34 años trabajados en el Ejército de República Dominicana. Esta solicitud contraviene la ley de Función Pública 41-08.

“Hay que analizar, lo tienen que analizar el MAP para ver cómo ellos lo harían porque a mi pensión yo no voy a renunciar, yo tengo pensión porque quería irme del Ejército y de ahí es que pago mis préstamos y ahora tengo que buscar para mantener a mis muchachos, veremos cómo lo haremos, el MAP debe pronunciarse. Le dejo eso a las autoridades para que determinen de qué forma quieren que se haga”, dijo.

Méndez recordó que luego de su retiro, su deseo era dedicarle más tiempo a su familia y trabajar de manera privada, sin embargo, con la llegada del gobierno del Partido Revolucionario Moderno, el presidente Luis Abinader es quien le ha pedido que se mantenga en el tren gubernamental.

«La pensión yo me la gané y no he pedido que me designen en nada, o me ayudan o me dejan libre para trabajar y poder mantener mi familia… yo no quiero hacer lo mal hecho»

General (R) Juan Manuel Méndez

Director del COE y Emergencias Médicas