Juan Marichal asume el reloj para agilizar los juegos

A sus 85 años de edad, Juan Marichal se mantiene al día, abierto a asimilar todo lo nuevo, a preguntar lo que no entiende del todo y buscar la forma de adaptarlo, en especial si se trata del béisbol que tanto ama.

La introducción del reloj esta temporada, que limita a 15 segundos el máximo que puede pasar un pitcher entre lanzamientos con las bases limpias y 20 si hay corredores en las almohadillas, es el que más le llama la atención de la reforma más reciente.

«Yo lo veo raro a un lanzador que limitan a tan poco tiempo para tirar entre lanzamientos, pero eso se ha hecho para agilizar el juego», dijo Marichal a DL. «Muchas veces un fanático iba al play y duraba hasta cuatro horas mirando el juego, era muy aburrido. Lo que se está haciendo es tratando de agilizar el juego para que el fanático pueda disfrutarlo y llegar a su casa temprano».

El inmortal de Cooperstown asistió a la inauguración de la temporada 2023 de la Liga de Verano, un laboratorio con el que estuvo vinculado como ejecutivo cuando dirigía las operaciones de los Atléticos de Oakland en la década de 1980.

No lo imaginó

Quien fuera la primera gran estrella dominicana en las Grandes Ligas y pionero entre los quisqueyanos en el Salón de la Fama confesó a DL que no imaginó en su época de jugador que el país ocuparía el lugar de primacía que hoy goza.

«Jamás pensé que nos íbamos a convertir en la potencia que somos hoy. Ver los salarios que se otorgan hoy a un pelotero eso nadie se lo imaginó. Me alegra muchísimo que nuestro país sea parte de este gran progreso», dijo Marichal, un ganador de 243 partidos con efectividad de 2.89 en 3,507 entradas.

«En esos momentos, cuando me firmaron, uno ni se lo imaginaba. Pero viendo el progreso y el avance que ha tenido nuestro béisbol no me extraña nada de lo que está sucediendo a este nivel», dijo Marichal.

Fuente: Diario Libre