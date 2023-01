Juan Pablo Duarte: un masón glorioso, eterno, ideólogo y hombre de acción

cumplirse el 210 aniversario del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte, su figura pareciera no tener la profunda criticidad que le confiere su categoría histórica.

A pesar de ser el dominicano más elogiado y enaltecido por sus conciudadanos, sobre el que acaso más libros se han escrito por ser justamente el fundador de la dominicanidad; poco se ha hablado de otras de las interioridades por las que atravesó el líder de la independencia del 27 de febrero de 1844.

Y es que se resalta de manera casi nula la importancia de Duarte en la masonería dominicana, y de cómo esta fue una especie de herramienta para que trazara su camino a lo largo de su vida, sobre todo en lo que concierne a la fundación del movimiento La Trinitaria y la posterior revolución que se desencadenaría y culminaría con la separación definitiva entre Haití y República Dominicana.

Según el libro: “Biografía de Juan Pablo Duarte”, escrito por el historiador Orlando Inoa, este señala que el primer contacto que tuvo el patricio con los masones ocurrió a partir de 1833. Casi 30 años después de haberse establecido esta organización en lo que en ese entonces era una colonia francesa.

Los masones habían extendido su influencia en el nuevo mundo a mitad del siglo XVIII en lo que sería una especie de primavera de ideas que promovían civismo, libertades e ideas sumamente liberales para la época.

Un entonces joven Duarte quedaría atrapado en esa corriente, lo que forjaría su carácter en el porvenir.

La masonería siempre se ha mantenido como sociedades secretas.

Un hombre de acciones



A lo largo de los años, muchos han querido tergiversar la figura de Duarte al limitarlo como un hombre solo de ideas y no de armas tomar; no obstante, tal como ha señalado el general retirado e historiador José Miguel Soto Jiménez, el patricio no solo fue un hombre de palabras.

Soto Jiménez ha explicado que además de ser un ideólogo, Duarte tuvo rango de coronel y estuvo plenamente involucrado en la insurrección de 1843 en contra del invasor haitiano Jean Pierre Boyer.

Formación masónica

Ese mismo año (1843) en que Duarte estuvo involucrado en el levantamiento que hubo en contra de Boyer, estaba suscrito a la logia “Constante Unión No.8”, la cual había sido fundada en 1822, justamente al inicio de la ocupación haitiana.

Y es que Duarte tuvo una sólida formación masónica, pues ya desde 1833 había pertenecido a logia Perfecta Armonía, la cual según Orlando Inoa, quedaba ubicada en la calle Las Mercedes de la Ciudad Colonial.

Una entrevista realizada en 2013 por la periodista Li Misol al Gran Maestro de la Gran Logia Dominicana, Sixto Danilo Brache, reveló detalles al respecto.

“En el patricio influyeron sus viajes de adolescente, que le llevaron por Nueva York, Londres, París y Barcelona. En sus viajes Duarte pudo ver de cerca el funcionamiento de la masonería y eso fue determinante en su pensamiento libertario porque se acercó al fervor de la revolución y esa idea de libertad, igualdad y fraternidad, que es una divisa masónica adoptada por la Revolución Francesa, le influyó”, dijo Sixto Danilo Brache en aquella ocasión.

Actos conmemorativos

El Mes de la Patria, que se inicia con el natalicio del padre fundador de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte, será formalmente inaugurado este jueves por el presidente Luis Abinader, en la provincia Duarte, San Francisco de Macorís.

La información la dio a conocer el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, quien subrayó “que el Mes de la Patria se extiende hasta el 9 de marzo, natalicio del patricio Francisco del Rosario Sánchez, que junto a Ramón Matías Mella conforman la trilogía de la nacionalidad”.

Uribe detalló que la celebración del 210 aniversario del nacimiento de Duarte, que da inicio al Mes de La Patria, comienza a las 8:00 de la mañana con una ceremonia cívico-militar en el parque Duarte, luego un Tedeum en la Catedral Santa Ana y a partir de las 10:00 de la mañana el presidente Luis Abinader encabeza la apertura del Mes de la Patria con un desfile patriótico, estudiantil y militar. También se incluye la exposición iconográfica y educativa “Liderazgo Ético de Duarte”.

El presidente de Efemérides Patrias hizo un llamado a la ciudadanía para que sin distinciones partidistas, religiosas o ideológicas, organice, celebre y participe del espíritu cívico del Mes de la Patria, en un momento complejo para la soberanía nacional, la integridad territorial y la dominicanidad.