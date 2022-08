Juez aplaza hasta diciembre el inicio del juicio preliminar del caso Medusa

El juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazó la noche de este viernes el inicio de la audiencia preliminar del caso Medusa para el 19 de diciembre a las 9:00 de la mañana y otorgó un plazo de 60 días a las partes para preparar sus medios de defensas.

Además, el juez decidió otorgar un plazo de 20 días, a partir de este lunes, para que el Ministerio Público haga las reparaciones a los discos duros contentivos de la acusación, en los que los imputados recibieron el expediente, y que los imputados han dicho que han presentado problemas.

Vencido este plazo el Tribunal tendrá diez días para notificar a las partes que en la audiencia dijeron que aún no se les había notificado la acusación.

El magistrado Martínez otorgó además un plazo de 10 días a la imputada Carolina Pimentel para que apodere a un abogado que se haga cargo de su defensa o de lo contrario apoderarán a un defensor público.

El juez, que se retiró a ponderar los pedimentos hechos por las partes a las 6:40 de la tarde y volvió a subir a estrado a las 10:40 de la noche, también ordenó que se instale en la prisión los dispositivos para que los imputados puedan acceder al expediente de la acusación y que se les dé más tiempo para que puedan estudiar el expediente.

Con relación al pedimento de que sea entregada físicamente la acusación, el juez dijo que se imprimirán determinados elementos previamente identificados y que será responsabilidad del tribunal y del Ministerio Público esa impresión.

Querellantes secundarios

Sobre los querellantes secundarios, Estado dominicano y la fundación Alfredo Nobel, el juez acogió el pedimento de la defensa, de que no tenían calidades porque su querella, constituidos en actores civiles y con las que buscan reparación de parte de los acusados, no había sido notificada y el Tribunal no tenía conocimiento de la misma.

El juez Martínez prometió canalizar las audiencias para preservar derechos como el de la comida, «que es parte de un derecho fundamental como la salud», para la próxima audiencia.

Fuente: DL