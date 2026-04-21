Juez rechaza escuchar a Gregory Adames en fase preliminar del caso Jet Set



✨



Leer resumen de esta noticia

Generado con IA · aprox. 16 seg









🎧



Escuchar este artículo

aprox. 2 min



Escuchando artículo… 0:00 / 0:00 ⏸ Pausar

⏹ Detener Analizando noticia con IA…espere un momento ✨ RESUMEN 📄 General

🔵 Punto x Punto

⭐ Lo + destacado



🔊

Escuchar resumen

Resumen generado con IA ·

Santo Domingo.– El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, rechazó la solicitud de que el exempleado de la discoteca Jet Set, Gregory Adames, ofreciera su testimonio durante la audiencia preliminar del proceso.

La petición fue presentada por el abogado Luis Aybar, quien insistió en que la declaración de Adames era clave para sustentar un cambio en la calificación jurídica del caso contra los hermanos Antonio Espaillat y Maribel Espaillat.

Según la parte querellante, el testimonio del exempleado permitiría establecer diferencias con la acusación del Ministerio Público, particularmente en lo relativo a la tipificación de homicidio voluntario con dolo eventual.

No obstante, la solicitud fue objetada por la defensa, encabezada por Miguel Valerio, quien argumentó que la reproducción de pruebas testimoniales no corresponde a esta etapa del proceso.

Al decidir, el magistrado Mejía sostuvo que la audiencia preliminar no es el espacio para escuchar testigos, ya que esa función es exclusiva del tribunal de fondo.

“El señor Gregory Adames es víctima y va a declarar cuando le corresponda, pero no en esta fase ni como testigo de las partes”, precisó el juez.

Con esta decisión, el tribunal mantiene a Adames fuera de la discusión probatoria en esta etapa, posponiendo su eventual declaración para el juicio de fondo, donde se debatirán las pruebas de manera oral y contradictoria.

Fuente: De Ultimo Minuto