Jueza le canta 5 años de prisión a Elizabeth Silverio por estafa y violación a la Ley de Salud

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La jueza Milagros Ramírez Cabrera, de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional, condenó a 5 años de prisión a Elizabeth Silverio por violación de la Ley General de Salud, al usurpar las funciones de una neurocientífica y tratar a niños con espectro autista en el centro Kogland.

Esta es la segunda vez que Silverio es condenada, ya que en un primer juicio fue sentenciada a 8 años de prisión, mismo que luego fue anulado para que se celebrara un segundo.

Silverio cumplirá su sentencia en el Centro Najayo Mujeres.

El Ministerio Público había solicitado que Silverio sea condenada a siete años de prisión, acusándola de usurpar funciones en el área de la salud y estafar a varias familias. Además, pidió una multa equivalente a 50 salarios mínimos, el decomiso de las pruebas ocupadas y la variación de la medida de coerción.

El órgano acusador sostuvo que la imputada ya había sido condenada previamente, por lo que enfrenta la posibilidad de una nueva sentencia, lo que a su juicio incrementa el riesgo de fuga. También argumenta que el caso ha tenido un impacto significativo en las víctimas y en la sociedad.

Este nuevo juicio se conoció tras la anulación de la sentencia anterior, motivado por múltiples denuncias en el programa N Investiga.

Fuente: N Digital