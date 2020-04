Jugador de los Orioles padece cáncer de colon en estadio III

El bateador estrella de los Orioles de Baltimorede las Grandes Ligas (MLB) Trey Mancini dio a conocer este martes que el cáncer de colon que padece está en estadio III y que comenzó un tratamiento de seis meses de quimioterapia.

En marzo, Mancini anunció que fue intervenido quirúrgicamente para extirparle un tumor maligno de colon y este martes dio detalles del diagnóstico en un artículo publicado en el medio digital The Players Tribune, que tituló «I am so lucky» (Soy tan afortunado).

En el texto, el beisbolista de 28 años revela cómo fue el proceso de detección del tumor, que comenzó cuando los doctores del equipo le encontraron unos niveles de hierro bajos durante los tests rutinarios de pretemporada.

«Los médicos pensaron que probablemente tenía una enfermedad celíaca o una úlcera de estómago. El cáncer de colon era una posibilidad remota, pero era mi última preocupación», explica Mancini. «Mi padre había tenido cáncer de colon en estadio II en 2011, pero tenía 58 años entonces. Pensamos que yo era demasiado joven para tenerlo».

La endoscopia y la colonoscopia a las que se sometió Mancini determinaron que tenía un tumor maligno en el colon, que le fue extirpado el 12 de marzo. El 13 de abril comenzó un proceso de quimioterapia que durará seis meses y que cree que le impedirá participar en la temporada 2020, actualmente suspendida por la pandemia de COVID-19.

«Si el béisbol vuelve en 2020, lo hará probablemente sin mí», escribió.

«Quiero que todos sepan que estoy bien. Sé que leer todo esto y ver que me quitaron un tumor maligno del colon, es mucho para asimilar (…) Incluso cuando estoy haciendo quimioterapia, puedo hacer ejercicio y hacer algunas cosas. Así que cuando llegue el momento de volver al béisbol, estaré listo», afirmó.

Mancini, que juega de primera base, fue la gran figura de la ofensiva de los Orioles la temporada pasada, bateando .291 con 35 jonrones y 97 carreras empujada en 154 juegos.

AFP