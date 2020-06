Jugadores de NBA aceptan términos para reanudar campaña

El comisionado señaló que ello reforzaría la seguridad en el lugar.

Una vez que los jugadores lleguen a Disney, se les realizarán pruebas diarias. Por ahora, los análisis se realizan cada tercer día, de manera obligatoria, en los 22 equipos que participarán de la reanudación de la campaña.

Los resultados de las primeras 302 pruebas, realizadas el martes, arrojaron 16 casos positivos del virus.

“Pienso que aunque fuera uno habría sido preocupante”, dijo Michele Roberts, directora de la Asociación de Jugadores de la NBA. “Pero, que me perdone Dios, en cierto modo me sentí francamente aliviada de que el número no fuera mayor… Esto me dice que la gran mayoría de nuestros jugadores ha hecho exactamente lo que debería hacer para mantenerse a salvo”.

Silver consideró posible que, si hay una propagación significativa del virus dentro del complejo, “ello llevaría a parar” la actividad. Consideró que la liga no ha definido qué número la llevaría a frenar de nuevo la campaña.

Por ahora, se sigue trabajando con los jugadores y las autoridades de salud, a fin de determinar cuál sería esa cifra.

