Juicio Antipulpo, detenido por problemas de salud de tres acusados

El juicio de fondo del caso de corrupción Operación Antipulpo cumplirá el día 22 un mes estancado por los problemas de salud que han alegado tres de los acusados.

Los imputados son Fernando Rosa Rosa, Carmen Magalys Medina Sánchez y Libni Arodi Valenzuela Matos.

Las defensas de Carmen Magalys y Libni Arodi presentaron ayer certificados médicos, razón por la que que se postergó la vista para el 26 de este mes. Por esas dos imputadas tampoco se conoció el juicio que estaba pautado para el 31 de enero y el 08 del corriente.

El 31, Valenzuela Matos acudió a la clínica y no regresó más y Medina Sánchez anunció que el día siguiente se sometería a una cirugía por cálculos en la vesícula. Antes que ella, Fernando Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), dijo el 24 de enero que se sentía indispuesto, pero no se ofreció detalles, por lo que tampoco se conoció el proceso y no ha vuelto a desarrollarse desde entonces una siguiente.

El caso de corrupción que encabezan los hermanos Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez cumplirá ocho meses en la etapa del juicio de fondo el próximo día 25, conociéndose por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

En todas las fases que lleva en justicia el expediente sobrepasa ya los tres años.

En una próxima audiencia el tribunal tiene pendiente fallar una solicitud de la defensa de que sea declarada nula la acusación en contra de los encartados.

También deberá decidir si acoge el pedimento de que se excluya a los abogados del Estado que buscan indemnicen al erario.

Fuente: DL