Julia Roberts revela por qué no ha vuelto a hacer comedias románticas

Julia Roberts tiene una gran base de fanáticos que extrañan verla en la pantalla grande siendo la protagonista de comedias románticas y que constantemente demandan su regreso.

Sin embargo, en una de sus más recientes entrevistas con The New York Times Magazine, está aclaró que no se opone a hacer comedias románticas, sino que no ha encontrado nada que sea suficientemente bueno. Para la actriz es importante que sus trabajos sean de calidad, es imposible que todas tengan el nivel de Notting Hill pero se necesita un “no se qué” que atraiga a la actriz a participar.

Hacia finales del 2022, se podrá ver a Roberts nuevamente en la pantalla grande en la película Ticket to Paradise, la cual la tendrá como protagonista junto a George Clooney. El dúo llevará a cabo el papel de un padre y una madre divorciados que intentan convencer a su hija de que no cometa el mismo error que cometieron ellos.

FUENTE: DL