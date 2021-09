Juntas de vecinos y asociaciones de comerciantes podrán solicitar peatonización temporal de calles

El concejo de regidores de la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) aprobó el reglamento 1/2021 que regula la peatonización temporal sectorial de calles de esta ciudad, medida concebida “para el disfrute de los residentes en sectores carentes de espacios de recreación al aire libre”.

El reglamento, que se encuentra publicado en la página de la ADN dispone las características y vías correspondientes de cómo se ejecutarán estas disposiciones en la capital de la República Dominicana.

El reglamento indica que las iniciativas de adecuación temporal de calles se realizarán en días no laborables o fines de semana, las cuales deberán ser acordadas entre el cabildo y las juntas de vecinos y será acordada con la comunidad por un máxima de hasta 4 horas corridas. Los regidores determinaron que el uso peatonal de calles priorizado será desde las 7:00 a.m. hasta las 11:00 a.m., sin embargo, podría ser solicitado otro horario de ser requerido.

Además indica que la peatonalización temporal sectorial podrá ser solicitada por el Ayuntamiento del Distrito Nacional, las juntas de vecinos y las asociaciones de comerciantes.

Previo a la entrada en vigor de la medida, el Ayuntamiento realizará un plan piloto que durará entre dos fines de semana y un mes. El concejo dispuso, además, que las solicitudes se realicen 15 días previo a la actividad y que se otorgue prioridad a los pedimentos de sectores residenciales o de uso mixto, residencial y comercial, que no tengan espacios para uso recreativo.

A fin de evitar la obstaculización del desenvolvimiento de la zona, no se podrán cerrar arterias principales o menores a menos que el cierre sea sustentado por el cabildo. “Se limitará el acceso a equipos e infraestructuras de servicios como seguridad, hospitales, Policía, Cuerpo de Bomberos y sedes de instituciones gubernamentales”, detalla el reglamento.

¿Cuáles actividades serán permitidas durante la peatonización de calles?

Algunas de las actividades aceptadas en el reglamento son: producciones artísticas, degustaciones de bebidas o alimentos, actividades infantiles o de adultos, paseo con mascotas, exhibición de servicios y productos, siempre y cuando se mantengan en dominio privado.

También la colocación temporal de espacios designados de mobiliario móvil, como mesas, sillas, paraguas, bancos y arbolado en maceteros para ambientación. Este apartado debe coordinarse con el gobierno local y limitarse al horario programado.

La iniciativa fue desarrollada por el concejo de regidores del Distrito Nacional.

Se permitirá la recreación pasiva y activa de residentes con movilidad no motorizada, es decir, ciclismo recreativo, desplazamiento peatonal o de coches y triciclos (para niños) o elementos de movilidad que se desplacen a menos de 10 kilómetros por hora.

Actividades prohibidas en el reglamento

Circular en una velocidad mayor a 10 kilómetros por hora, esto incluye la velocidad de trote o carrera humana, así como la circulación en bicicleta recreativa. Uso de monopatines, patines, trecks, patinetas, four wheels o cualquier otro vehículo motorizado, eléctrico o de combustibles de uno o más ejes o ruedas en las vías adecuadas para el paseo pasivo.

Realización de actividades deportivas competitivas; instalación de piscinas, juegos inflables o elementos que necesiten equipos o vehículos para instalación. Se prohíbe la instalación de food trucks, carritos o triciclos de expendio de bebidas y alimentos (estos podrán ser colocados en estacionamientos comerciales).

No se permitirán la venta ambulante de productos, o actividades que estén en contra del orden público y las buenas costumbres. De igual forma el corte de ramas o troncos, abordar a los peatones con propaganda comercial, oferta de bienes y servicios en formato digital, impreso, móvil o flotante, además de la instalación de vallas publicitarias digitales o análogas provisionales.

Manejo de los residuos sólidos

El reglamento establece que la junta de vecinos o asociación de comerciantes (de la localidad) deberán velar por el correcto manejo de los residuos sólidos y su disposición adecuada, antes, durante y después de concluir la actividad. En ese sentido, proporcionará zafacones visibles y accesibles.

Las autoridades del gobierno local coordinarán la recolección de residuos sólidos domiciliarios la noche anterior y posterior al evento. Los regidores dispusieron que la superficie máxima a intervenir durante la peatonización tendrá un perímetro de 1,200 metros. El reglamento fue emitido por el Concejo el pasado 15 de septiembre.

Fuente: DL