Jurassic World Dominion estrena trailer

Gracias al trailer oficial de la nueva película de la saga Jurasic World 3 Dominion, lanzado este jueves 10 de febrero, filmada en medio de la pandemia con las medidas correspondientes, de la cual se ha sabido que finalmente será estrenada mundialmente el 10 de junio de 2022.

Todo comenzó en 1993, cuando el aun joven director Steven Spielberg lanzó Jurassic Park (Parque Jurásico) película de ciencia ficción y aventuras, cuya trama se basa en el libro homónimo de Michael Crichton y relata las vivencias de un grupo de personas en un parque de diversiones con dinosaurios clonados, creado por un filántropo multimillonario y un equipo de científicos genetistas. Durante una visita de evaluación antes de su apertura al público en general, los dinosaurios escapan y ponen en riesgo la vida de quienes se encuentran en el parque.

Luego comenzó la saga de Jurassic World. Ambientada 22 años después de los acontecimientos de Parque Jurásico, Jurassic World tiene lugar en la misma isla ficticia centroamericana de isla Nublar, frente a la costa del Pacífico de Costa Rica, donde un nuevo parque temático poblado con dinosaurios clonados ha operado durante diez años.

Probablemente esta sea una de las películas más destacadas del verano y del año. Dos generaciones se unen por primera vez. Chris Pratt y Bryce Dallas Howard se unen a la ganadora del Oscar Laura Dern, Jeff Goldblum y Sam Neill en Jurassic World Dominion.

Dominion tiene lugar cuatro años después de la destrucción de Isla Nublar. Los dinosaurios ahora viven y cazan junto a los humanos en todo el mundo. Este frágil equilibrio remodelará el futuro y determinará, de una vez por todas, si los seres humanos deben seguir siendo los depredadores máximos en un planeta que ahora comparten con las criaturas más temibles de la historia.

Jurassic World Dominion, de Universal Pictures y Amblin Entertainment, impulsa la franquicia de más de $5 mil millones a un territorio inexplorado y audaz, con dinosaurios nunca antes vistos, acción vertiginosa y sorprendentes efectos visuales nuevos.

El elenco que regresa a la película incluye a BD Wong como el Dr. Henry Wu, Justice Smith como Franklin Webb, Daniella Pineda como la Dra. Zia Rodriguez y Omar Sy como Barry Sembenè.

La película cuenta con los nuevos miembros del reparto DeWanda Wise (She’s Gotta Have It), el nominado al Emmy Mamoudou Athie (Archive 81), Dichen Lachman (Agents of S.H.I.E.L.D.), Scott Haze (Minari) y Campbell Scott (The Amazing Spider-Man 2).

Jurassic World Dominion está dirigida por Colin Trevorrow, quien dirigió Jurassic World de 2015 a una taquilla mundial récord de $ 1.7 mil millones. El guión es de Emily Carmichael (Battle at Big Rock) y Colin Trevorrow a partir de una historia de Derek Connolly (Jurassic World) y Trevorrow, basada en personajes creados por Michael Crichton.

El filme es producido por los aclamados productores de franquicias Frank Marshall p.g.a. y Patrick Crowley p.g.a. y cuenta con la producción ejecutiva del legendario creador de franquicias ganador de un Oscar Steven Spielberg, Alexandra Derbyshire y Colin Trevorrow.

Universal Pictures y Amblin Entertainment presentan, en asociación con Perfect World Pictures, una película de Colin Trevorrow.

Ficha técnica

Direccion: Colin Trevorrow

Guion: Colin Trevorrow, Emily Carmichael y Derek Connolly

Protagonista: Mamudou Athie

Chris Pratt

Laura Dern

Jeff Goldblum

Scott Haze

Bryce Dallas Howard

Dichen Lachman

Sam Eil

Daniela Pineda

Isabel Sermón

Juez Smith

Omar Sy

DeWanda Wise

Bd Wong

Fuente: El Caribe