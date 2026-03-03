Jurickson Profar recibe suspensión de 162 juegos por reincidencia en sustancias prohibidas

Estados Unidos.- El bateador designado de los Atlanta Braves, Jurickson Profar, fue suspendido por 162 partidos tras dar positivo por una sustancia para mejorar el rendimiento por segunda ocasión en el último año, según informaron fuentes a ESPN.

Con 33 años, Profar se convierte en el sexto pelotero sancionado con una suspensión de una temporada completa desde que las Grandes Ligas endurecieron las penalidades para reincidentes en 2014. Como parte de la medida disciplinaria, perderá la totalidad de su salario anual, estimado en 15 millones de dólares, y quedará inhabilitado para disputar la postemporada.

Además, el jugador no podrá representar a los Países Bajos en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, certamen en el que estaba previsto que participara junto a otros peloteros originarios de Curazao.

La noticia representa un nuevo golpe para Atlanta, que ya enfrenta ausencias importantes en su rotación debido a lesiones. En marzo de 2025, Profar había recibido una suspensión de 80 encuentros tras un resultado positivo por gonadotropina coriónica humana (hCG). En ese momento, tanto el jugador como la organización manifestaron sorpresa y reiteraron su respaldo al programa antidopaje de MLB.

Firmado por tres años y 42 millones de dólares luego de su mejor temporada con los San Diego Padres, Profar regresó a mediados de 2025 y dejó promedio ofensivo de .245 con 14 cuadrangulares y 43 carreras impulsadas.

En su trayectoria, el curazoleño debutó con los Rangers de Texas siendo considerado uno de los principales prospectos del béisbol. Tras pasar por varias organizaciones, logró su mejor campaña en 2024 con San Diego, estableciendo marcas personales en jonrones y remolcadas.

La suspensión deja a los Braves con la tarea de reorganizar su alineación para afrontar la temporada, mientras Profar deberá cumplir la sanción completa antes de poder regresar a la acción.

Fuente: De Ultimo Minuto