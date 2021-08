Juristas piden a Estrella no poner en agenda el Código Penal porque sería “una desvergüenza” aprobarlo sin estudiarlo

El Foro de Juristas por la Democracia y el Instituto Dominicano de Ciencias Penales pidió este lunes al presidente del Senado, Eduardo Estrella, que no ponga en la agenda durante esa legislatura extraordinaria el proyecto de ley del Código Penal, porque considera “sería una desvergüenza” aprobarlo sin estudiarlo.

El abogado Cándido Simón, al hablar por las citadas entidades que representan a los juristas que practican el derecho penal en el país, advirtió que esa iniciativa, de no ser revisada, es pasible de ser observada por el Poder Ejecutivo.

“Estamos pidiendo al presidente del Senado que no ponga en la agenda en esta legislatura el proyecto de ley de Código Penal porque sería una irresponsabilidad y él no es irresponsable. Sería una deshonestidad y él no es deshonesto. Sería una desvergüenza y él no es desvergonzado, pasar un proyecto de ley como es el Código Penal sin leer”, expresó.

Declaró que él “se niega y se resiste” a pensar que Estrella que, a su entender, ha demostrado en su vida pública que es un hombre responsable, honesto y con vergüenza, agende un proyecto de ley sin haber ese hemiciclo profundizado su estudio.

Recordó que esa normativa servirá para ser aplicada durante los próximos 50 años, porque es el promedio de vigencia de un código.

Advirtió que el caso de corrupción, vinculado a la constructora Odebrecht, debe ser tomado en cuenta debido a que la ley que se aprobaría de “forma festinada” también afectará los implicados en ese caso.

“Y cuando se llegue al foro judicial, al foro penal, este proyecto ya convertido en ley, va a aplicárselo independientemente de la fe, independientemente de que usted sea abortista, independientemente de que usted sea evangelice o no, Independientemente de que usted haya sido legislador o no, Independientemente de las funciones que hayan tenido”, analizó.

Simón indicó que las leyes no se aplican para particularidades, razón por lo que no se puede permitir que el ruido que haya ocasionado oculte el debate sobre los contenidos prioritarios que deben realizarse sobre el Código Penal.

Destacó que en un 82 por ciento esa pieza legislativa ha sido mejorada y valoró, en ese sentido, el gran esfuerzo hecho por la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, que preside Alexis Isaac Jiménez.

“Pero le falta bastante todavía”, enfatizó y advirtió que será peor si se aprueba como fue enviado por la Cámara de Diputados debido a que cree que el presidente de la República, (Luis Abinader) si es coherente, como entiende lo ha demostrado, lo va a objetar, porque “él ha dicho que está conforme con las tres causales”.

Fuente: DL