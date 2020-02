Justin Bieber confiesa que le ha sido infiel a su esposa como le fue a Selena Gomez

El cantante canadiense Justin Bieber confesó en una reveladora entrevista que le ha sido infiel a su actual esposa, la modelo Hailey Baldwin.

El cantante también se sinceró acerca de los años que compartió con la antigua estrella Disney Selena Gómez, durante su largo noviazgo.

El intérprete canadiense ha recordado esos errores del pasado para poner en contexto su decisión de tomarse todo el tiempo que fuera necesario para construir una relación sólida con su esposa Hailey cuando decidieron darle una segunda oportunidad a su romance de la adolescencia en 2018.

Justin y Selena formaron una de las parejas más mediáticas a lo largo de ocho años, sin embargo, ninguno se había atrevido a hablar sobre su romance, hasta ahora.

El cantante reveló que el rencor que Selena le guardaba tras su relación afectó en un inicio su romance con su ahora esposa, Hailey Baldwin; pues antes de comenzar algo serio con la modelo, Justin le reveló que no podía serle 100% fiel debido a que existía ‘rencor’ de su antigua relación.

“Le dije, ‘Mira, aún sigo herido y trato de encontrar mi camino. No estoy listo para hacerte una promesa… Simplemente no quiero decirte algo y terminar haciendo lo contrario’. Me encontraba en un momento en donde ya había vivido eso antes y quería ser lo más honesto posible con ella, fue como ‘No me encuentro en un lugar en el que te pueda ser verdaderamente fiel’”, reveló el canadiense.