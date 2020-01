Justin Bieber padece enfermedad de Lyme

El cantante Justin Bieber sufrió una tremenda depresión debido a una extraña enfermedad de la que fue diagnosticado casi al finalizar el 2019.

El intérprete de “Sorry” reveló que está luchando contra la enfermedad de Lyme que padece. El miércoles, en una publicación de Instagram, el astro pop escribió que “han sido un par de años difíciles, pero (estoy) recibiendo el tratamiento correcto que ayudará a tratar esta enfermedad que hasta ahora es incurable y estaré de regreso mejor que nunca”.

La enfermedad de Lyme, que también padecen Avril Lavigne y la estrella mexicana Thalía, es transmitida por la garrapata de los ciervos o garrapata de patas negras (Ixodes scapularis), puede causar síntomas similares a los de la gripe, problemas neurológicos, dolor de articulaciones y otros síntomas.

“Aunque mucha gente seguía diciendo que Justin Bieber se ve como (grosería), o que está tomando metanfetamina, y otras cosas. No pudieron darse cuenta que he sido recientemente diagnosticado con la enfermedad de Lyme, y no sólo eso sino que tenía un caso serio de mononucleosis crónica que afectó mi piel, mis funciones cerebrales, energía y salud en general”, escribió Bieber.

El cantante galardonado con el Grammy dijo que hablará sobre la enfermedad en su próxima serie documental de YouTube, “Justin Bieber: Seasons”, que se estrenará el 27 de enero. La serie de 10 episodios sigue a Bieber en la creación de su nuevo álbum y también muestra aspectos de su vida privada.

“¡Pueden saber que he estado en una batalla y VENCIENDO!”, escribió.

Fuentes que ya vieron el documental, que está por estrenarse el próximo 27 de enero, describen que Justin y seres cercanos a su vida exponen los síntomas de angustia que sufrió durante el 2019.

El esposo de Hayiley Baldwin cuenta que durante los tres primeros trimestres del año, su condición no se diagnosticó. Los médicos lucharon por descubrir lo que le pasaba, pero no pudieron identificarlo hasta finales.

Varias fotografías de Justin lo mostraron saliendo de un hospital de Beverly Hills en noviembre, con una intravenosa en el brazo. Todos pensaron que se trataba de un tratamiento vitamínico, pero en realidad era para tratar la enfermedad de Lyme.