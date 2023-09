Karl Towns: “Espero que el país se haya sentido orgulloso”

Send an email

Cada generación se sonríe de los padres, se ríe de los abuelos y admira a los bisabuelos”.

William Somerset

“La vida consiste no en tener buenas cartas, sino en jugar bien las que uno tiene”.

Josh Billings

Hablé esta mañana con David Hernández, periodista de El Nacional, sobre el Mundial del Baloncesto.

Coincidimos en algunos aspectos y David consiguió detalles sobre declaraciones de Karl Towns y su orgullo de estar en el equipo dominicano en el Mundial de Baloncesto.

Considero interesante las opiniones de Towns y tenemos que inclinarnos ante su gran actuación y comportamiento en la justa mundialista. Veamos:

Los jugadores de la selección dominicana de baloncesto mostraron su vergüenza como atletas al no poder conducir al país a la siguiente etapa en la Copa Mundial.

Los mensajes de cada uno de los atletas expresaban su sentir luego del partido de ayer donde fueron aplastados por los representantes de Serbia 112 por 79.

Los mensajes no sólo muestran su pesar por lo ocurrido en el partido, si no que dejan sentir lo vivido al colocar a la República Dominicana dentro de los mejores 16 países en el torneo mundialista.

Durante la conferencia de prensa luego de la derrota del equipo dominicano el domingo, el NBA Karl Towns hizo saber lo que significó para él jugar por la patria de su madre nuevamente.

«Jugar a este baloncesto ha sido uno de los más divertidos que he jugado”, señaló Towns, refiriéndose a la forma en que se disfrutó y vivió cada emoción en el principal torneo que organiza la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).

El nacido en New Jersey mostró a cada momento parte de ese orgullo dominicano que le inculcó su madre Jacqueline Cruz.

Desde su integración al conjunto quisqueyano se acopló de inmediato al ambiente. En varios videos se le vio bailando bachata, merengue y hasta dembow, disfrutó como si fuese suyo cada punto de sus compañeros.

“Tuve la mayor alegría jugando con estos muchachos”, indicó Towns, quien no accionaba con el equipo dominicano desde 2013, cuando participó en el Campeonato FIBA Américas.

Karl se refirió al desempeño del conjunto y manifestó que el grupo hizo cambiar la percepción negativa que se había generado sobre los resultados que tendrían en el Mundial, de donde se despidieron con récord de 3-2, y cruzando invictos (3-0) a segunda ronda, siendo la primera vez que la República Dominicana lo consigue en sus cuatro participaciones en la Copa Mundial de Baloncesto. “Sé que al venir aquí el mundo esperaba que cayéramos de bruces y no fuéramos contendientes y que no ganaríamos juegos, pero no hicimos eso en absoluto”, expresó Towns.

Pese a las derrotas sufridas contra Puerto Rico y Serbia, los dirigidos por Néstor -Che- García culminaron en la posición 14 de la Copa Mundial.

Al parecer Towns estuvo muy pendiente a todos los comentarios y las consideraciones que se hicieron previo al evento y lo dejó saber.

“Escuchamos lo que se habló y espero que el país se haya sentido orgulloso de lo que hicimos, de como pudimos competir y la forma en que luchamos. Y lo más importante es la forma en que le hicimos creer al país».

El primer pick del Draft de Novatos de la NBA en el 2015, ahora regresa a casa a prepararse para la próxima temporada con Minnesota Timberwolves, pero lo hará con la frente en alto sabiendo que lo entregó todo en cancha para que República Dominicana llegara a los cuartos de finales de la Copa Mundial y seguir con el coqueteo de obtener el boleto olímpico.

La gran interrogante que surge ahora es si la selección dominicana de baloncesto podrá contar con Towns nueva vez para el próximo año, cuando busque llegar a París 2024 en el Clasificatorio Olímpico. Lo único cierto es que se vio a un Towns entregado en cada partido de la Copa Mundial y se mostró cabizbajo y avergonzado tras la descalificación de la República Dominicana.

hasta mañana, si dios quiere, dominicanos.

Fuente: El Nacional