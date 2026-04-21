Karol G incluirá a República Dominicana en su nueva gira internacional

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Santo Domingo, RD. — La expectativa crece entre los fanáticos dominicanos tras confirmarse que la superestrella colombiana Karol G integrará a la República Dominicana dentro de su próxima gira internacional.

De acuerdo con el anuncio difundido por la productora local Gamal, el concierto está pautado para el 19 de febrero de 2027 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, uno de los escenarios de mayor capacidad del país.

La revelación se produjo al cierre de su reciente presentación en el festival Coachella, donde la artista proyectó el mensaje “Nos vamos de tour”, desatando la euforia de miles de asistentes y anticipando un nuevo recorrido global tras el impacto de su más reciente etapa musical.

El espectáculo en Santo Domingo forma parte de un recorrido más amplio por América Latina, que incluye ciudades clave como Buenos Aires, Lima, Medellín y Ciudad de México. No obstante, el anuncio de la fecha concreta en territorio dominicano posiciona al país como una de las paradas confirmadas dentro de la agenda oficial.

El regreso de “La Bichota” al país se proyecta como uno de los eventos musicales más relevantes del calendario, considerando su historial de presentaciones multitudinarias y la fuerte conexión con el público dominicano. Productores locales ya anticipan una alta demanda de boletos una vez se anuncien los detalles oficiales.

Fuente: De Ultimo Minuto