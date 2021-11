Karol G sufre caída durante un concierto en Miami; rompe en llanto en pleno show

La cantante Karol G sufrió una aparatosa caída mientras cantaba en Miami. La artista colombiana luego expresó que le dolía todo el cuerpo.

La cantante colombiana Karol G esta vez preocupó a sus fanáticos. Mientras la artista interpretaba “Ahora me llama”, una de sus canciones más populares, en un concierto que estuvo sold out en Miami, la reggaetonera cayó estrepitosamente por las escaleras que formaban parte del escenario del FTX Arena, antes conocido como American Airlines Arena.

Al dar un paso, una de las rodillas de Karol G se dobló inesperadamente tras dar un paso y todo el cuerpo de la cantante se fue hacia adelante, donde solamente estaban las escaleras por las cuales rodó hasta que llegó al piso plano.

Los gritos del público no se hicieron esperar mientras Karol G estaba en el suelo y una de sus bailarinas se acercó para ayudarla. Segundos después, la artista se puso de pie y los fanáticos gritaron de alegría. Enseguida, la cantante de cabello azul siguió cantando y mostrándole a sus fans que estaba bien.

Tras la aparatosa caída que sufrió y mientras se preparaba para interpretar otra de sus más populares canciones, Karol G reveló cómo se sentía tras la caída que acababa de sufrir.

“Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió una rodilla. Me duele todo”, dijo en tono jocoso mientras una música suave sonaba y las lágrimas brotaban por sus ojos tras hablar de la caída y del sold out que acababa de tener en Miami.

“Ustedes creen que yo después de haber llenado esta arena por primera vez en mi vida… Olvídense de lo que pasó por favor, yo quería que fuera perfecto”, dijo entre lágrimas.

Hasta ahora no han habido otras declaraciones con respecto a la caída de Karol G, quien recientemente ganó un Latin Grammy y se enteró mientras estaba ofreciendo un concierto en Nueva York, razón por la que no asistió a la gala de premiación.

Karol G obtuvo el Grammy Latino a Mejor Interpretación de Reggaetón por su tema “Bichota”. “Nos ganamos el Grammy con ‘Bichota”, gritó la colombiana a todo el público que la acompañó esa noche tras escuchar por un auricular la noticia.

Fuente: N Digital