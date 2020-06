Kathleen Hernández, la chica de Bonao que canta en coreano en reality show asiático

Kathleen Hernández Reyes es la primera dominicana y caribeña que ha cautivado al público y jurado de Top Goal Rhapsody, un programa de canto de supervivencia en donde solo extranjeros compiten para tener la oportunidad de grabar un disco en Corea del Sur.

La metodología del programa es que el participante canta un verso de una canción en coreano y el otro lo adapta a su idioma nativo.

“Lo más interesante del programa es que el verso 1 de la canción se canta en coreano y el verso 2 de la canción se canta en el idioma del participante, y se reciben puntuaciones basándose en la interpretación y adaptación, pues es uno mismo quien hace la traducción y adaptación de la canción al idioma nativo”, dijo Hernández a reporteros Listín Diario.

Sueño hecho realidad

Luego de que Kathleen, quien es nativa de Bonao, cantó «La advertencia de Eva» de Park Mi Kyung, el jurado quedó impresionado de cómo pudo cantar perfectamente sin que temblara la voz mientras bailaba. Además comentaron que era la primera vez que veian a una dominicana de cerca.

La evaluación y puntuación está a cargo del jurado que está compuesto por los artistas: Lee Jihye, Narsha (Brown Eyed Girls), Seven, Kim Hyun Cheol, Muzie, Hyerim (Wonder Girls), entre otros. Mientras que es conducido por los MC’s Lee Sang Min y Chae Jung Ahn.

Cada programa tiene seis nuevos participantes, de esos quien obtenga la puntuación más alta pasa a la próxima ronda en donde se enfrentarán solo los ganadores de los primeros lugares para ganar la producción de un álbum musical y debutar en Corea del Sur.

“Desde que tengo uso de razón a mí me ha gustado la música, y este fue mi impulso para participar en este programa, además ya había participado en otros concursos pero estos no habían sido en televisión sino en vivo. Entonces me dije este es el momento de hacerlo en televisión como siempre lo había soñado”, explicó Hernández, quien reside en Corea desde hace tres años.

Kathleen se siente orgullosa de representar la bandera dominicano en el programa coreano. Contó que antes de mudarse a Corea, donde estudió una maestría en Arts of Mass Communication en Kyungsung University en Busan, había participado en el Kpop World Festival que se realiza en República Dominicana.

“Al final gracias a Dios tuve la oportunidad de representar al país en este prestigioso concurso en Corea y al lado de gente tan talentosa. Por eso me siento muy bendecida, agradecida con Dios y orgullosa de representar al país y poner en alto mi bandera Dominicana en Corea”, manifestó.

Kathleen, quien participó en el programa número ocho, explicó que invirtió tres semanas en ensayos para baile y canto. A pesar de vivir a cuatro horas de Seúl, la capital surcoreana, pudo prepararse lo suficiente para la presentación del pasado sábado 20 de junio.

“A pesar de la incomodidad de los viajes de ida y vuelta en un sólo día, pude ensayar muy bien. Y los profesores fueron amables y sus consejos me ayudaron bastante tanto para mejorar mi pronunciación como para tener una buena presentación en el escenario”, dijo.

En la actualidad Kathleen trabaja en una empresa de tecnología en Busan como creadora de contenido en el departamento de Marketing.