Katy Perry y Orlando Bloom retrasan su boda por el coronavirus

A la cantante Katy Perry y el actor Orlando Bloom se le ha complicado la agenda. La pareja tuvo que aplazar su boda por culpa del coronavirus.

Según ha podido conocer People a través de varias fuentes, la cantante y el actor Orlando Bloom han tenido que posponer su unión matrimonial por la epidemia del coronavirus.

Los tórtolos anunciaron que esperan su primer hijo juntos por medio de su último videoclip, cuya criatura nacería el próximo verano justo cuando sale su nuevo álbum, podría haber aplazado la celebración de su esperada boda, la cual estaba programada para el mismo período estival en Japón.

La boda estaba prevista para celebrarse en Japón, donde está el cuarto foco de infección, con 1.066 personas diagnosticadas.

Para preservar la salud de los 150 invitados a la ceremonia, la pareja ha preferido posponer el evento por prevención. “Estaba casi todo listo para congregar a 150 invitados en Japón. Katy estaba entusiasmada ante la perspectiva de caminar hasta el altar embarazada, y tanto ella como Orlando estaban muy satisfechos después de que, tras varios retrasos, al final los preparativos estuvieran cogiendo forma. Ahora ha venido otro contratiempo, esta vez en forma de coronavirus”, ha revelado un informante a la citada publicación.

En el nuevo tema de la cantante se desliza un mensaje acerca del compromiso y de cómo supera ese miedo: “Porque nunca me he vestido de blanco, pero quiero hacerlo bien. Quiero intentarlo contigo. No, nunca he vestido de blanco, pero estoy aquí esta noche, porque de verdad quiero decir sí quiero” reza una estrofa de la canción.