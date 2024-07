Ketel Marte comienza a dejar detrás condición de jugador «subestimado» en Grande Ligas

¿Es Ketel Marte un jugador subestimado, jugando en un equipo de relativamente bajo perfil en Arizona?

Cuando tienes dos temporadas en tu historial con OPS por encima de .900 y dos más por encima de .800 como intermedista y sólo has sido convocado a dos Juegos de Estrellas – ni hablar de poner todo tipo de récords de rachas de bateo en la postemporada del 2023 — la respuesta podría ser que sí. Sin embargo, en el 2024, los fanáticos se dieron cuenta de lo hecho por el segunda base dominicano de 30 años y lo eligieron para iniciar en la alineación titular de la Liga Nacional.

No fue para menos. Marte encabeza a los intermedistas de Grandes Ligas con en OPS con .877, slugging con .515, jonrones con 19 e impulsadas con 57. Está segundo en hits con 105 y segundo en promedio con .292. Son números bien similares a los que suele poner año tras año con los Diamondbacks. Pero en esta ocasión, llegó el reconocimiento del Juego de Estrellas por primera vez desde el 2019.

“Creo que ésta es una nueva oportunidad para mí, para mi carrera”, dijo Marte sobre su participación en el Clásico de Media Temporada de este año. “Un momento bien esperado por mí y por mi familia”.

Marte ha superado las lesiones en la espalda y en ambas corvas, entre otras dolencias, para volver a rendir en el desierto. Y hablando de lesiones, ha sido un pilar del lineup de Arizona, un equipo plagado de ausencias por molestias físicas en su intento por defender su corona de la Liga Nacional conquistada en el 2023.

“Esto no es fácil, como todos lo sabemos”, dijo Marte. “Pero Dios, a cada quien le tiene lo suyo”.

¿Le molesta el hecho de no recibir – según la opinión de muchos — la atención que merece?

“Un poquito, sí”, expresó el oriundo de Nizao. “.A uno le llegan sus pensamientos, pero yo no (le hago caso) a este tipo de cosas. En los años en que no me nombraron para el Juego de Estrellas, yo me iba para República Dominicana, a compartir con mi familia. Ésos son momentos que Dios le da a uno, para que podamos compartir con ellos”.

Debido a las lesiones antes mencionadas, que incluyen a figuras como el venezolano Eduardo Rodríguez, Alek Thomas, Zac Gallen, Merrill Kelly y el dominicano Geraldo Perdomo – entre varios otros – los Diamondbacks han tropezado algo tras sorprender a todos con su conquista del banderín de la Nacional hace un año. Pero ahora, poco a poco empiezan a regresar algunos de esos nombres. Y con récord de 49-48, Arizona llegará a la segunda mitad de la campaña a un solo juego del tercer Comodín de la Liga Nacional, el mismo que aprovecharon para llegar tan lejos en el 2023.

“Seguir ganando juegos, ¿tú sabes?”, dijo Marte sobre lo que podríamos esperar de los Diamondbacks de ahora en adelante. “Callados, como siempre”.

Fuente: el Nuevo Diario