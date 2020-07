Ketel Marte jugará donde lo necesiten

A pesar de haber sido uno de los mejores intermedistas del negocio en el 2019, el dominicano Ketel Marte no tiene problemas en ponerse el uniforme donde los Diamondbacks de Arizona lo necesiten.

“Me siento super bien con las decisiones que toma el staff de aquí, el manager. Donde quiera que me necesite el equipo yo puedo hacer el trabajo. Solo me afecta en el Guante de Oro. Como cometí solo dos errores en 150 juegos, eso me afectó para el premio porque jugué en el jardín central y en segunda”, dijo Marte en una conferencia de prensa celebrada vía Zoom.

Marte impuso marcas personales en promedio de bateo (.329), porcentaje de embasarse (.389), slugging (.592), OPS (.981), jonrones (32), dobles (36), remolcadas (92), anotadas (97), hits (187) y turnos al bate (589).

También fue electo al Juego de Estrellas como el segunda base titular por primera vez en su carrera y fue nominado al premio Hank Aaron por los Diamondbacks. Ketel dice que se siente bien aunque algo extraño por las limitaciones que se han impuesto por la pandemia de la COVID-19.

“Me siento bien físicamente, pero las cosas están diferentes. Lo importante es que todos estamos saludables. Pero es raro tener que saludar a los compañeros de lejos y eso. Hay que cuidarse, las cosas no andan bien en el mundo entero. En Dominicana aparecen más de mil infectados todos los días y hay que hacer lo necesario para cuidarse”, agregó.

También se refirió a la presencia de su compatriota Starling Marte, contratado en el invierno por los Diamondbacks, y con quien entiende puede formar un gran dúo ofensivo y defensivo.

“Creo que podemos hacer muchas cosas juntos aquí, no solo esta temporada recortada sino en el futuro en sentido general”, comentó el intermedista.

Dijo también que le da apoyo a Starling, luego del fallecimiento hace dos meses de su esposa Noelia Brazobán.

“El es un muchacho que no habla mucho, yo me mantengo poniéndole conversación y hablando con él para que se mantenga distraído, porque sufrió una tragedia muy difícil”, comentó.

Dionisio Soldevila/ Hoy