Khloé Kardashian, acusada de vender la ropa que le prestan las marcas

Otro escándalo azota la familia Kardashian-Jenner. Nuevamente le tocó el turno a la socialité y presentadora de televisión Khloé Kardashian, quien ha sido acusada públicamente de vender la ropa que le prestan las marcas.

El diseñador Christian Cowan denunció públicamente a la empresaria tras ver que uno de sus diseños fue puesto a la venta en la pagina web que tienen los integrantes de la famosa familia llamada “Kardashian Kloset”, donde las hermanas y su madre, Kris Jenner venden las piezas de su armario.

“@khloekardashian, ¿por qué mi vestido de muestra que te presté está a la venta en tu página web? Te hemos mandado tres correos electrónicos y no hemos recibido ninguna respuesta“, se quejó el gurú de la moda a través de las historias de su Instagram.

En la publicación se podía ver el diseño en cuestión, de color azul eléctrico, con manga corta y abertura lateral en la falda que pertenece a la colección de primavera 2020 del británico y según el diario español, La Vanguardia, tenía un precio de 1.300 dólares.

Sin embargo, una fuente ha asegurado al portal Page Six en nombre de la celebridad que ella no era consciente de que la ropa que recibió a través de su estilista no era un regalo.

Aun así, tras la queja del diseñador el vestido fue retirado de la página de las celebridades ayer lunes.

Cowan es un reconocido diseñador, cuyos clientes ascienden a Ariana Grande, Lizzo, Karol G, entre otras.

Por: Listin Diario