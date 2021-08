Kikimita, una atracción con un solo brazo, recibe oferta de la NCAA

Hansel Emmanuel Donato Domingez se ha visto en Internet haciendo que los defensores parezcan tontos en los torneos de la AAU (división de bachillerato). Pero hasta esta semana, no tenía una sola oferta de División I, en gran parte debido al hecho de que solo tiene un brazo.

Enmanuel recogió su primera oferta de División I el jueves por la noche de la Universidad Estatal de Tennessee.

“Bendecido por recibir mi primera oferta D1 de la Universidad Estatal de Tennessee”, publicó Enmanuel en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 564,000 seguidores y una cuenta autentificada.

Enmanuel perdió el brazo a la edad de seis años en Santo Domingo Este. Estaba jugando cuando una pared cayó sobre él. Su padre, el ex baloncestista Haser “Kikima” Salvador, lo rescató después de dos horas, pero perdió el brazo izquierdo.

I wish people understood how different Hansel Emmanuel is. He’s outscoring some of the best HS players with one arm… and still doesn’t have a college offer. Smh pic.twitter.com/jt0AoqhULB

— CrossedSports (@crossedsportsig) July 18, 2021