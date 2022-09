Kim Kardashian lanza firma de inversiones

Luego de los reality shows, el maquillaje y la ropa interior, Kim Kardashian anunció el miércoles que lanzará la firma de inversión SKKY Partners.

La estrella estadounidense, que saltó a la fama con el programa de TV «Las Kardashians», dijo en un tuit que fundó la compañía con Jay Sammons, «un especialista» del sector.

Precisó que trabajará también con su madre, Kris Jenner, otra figura de su reality show, quien será «socia» de la empresa.

SKKY Partners se centrará en «productos de consumo, comercio electrónico y digital, medios, hotelería y lujo», según una publicación en la cuenta en Instagram de la compañía.

El reality show «Las Kardashian» (Keeping Up with the Kardashians, en inglés), que concluyó en 2021, siguió durante años la vida cotidiana de este rico clan de Los Angeles.

A los 41 años, Kim Kardashian ha convertido su fama en un imperio comercial, con marcas de cosméticos y ropa interior.

La revista Forbes estima su fortuna en 1.800 millones de dólares.

Jay Sammons, quien estuvo en el fondo de inversiones Carlyle Group, declaró al Wall Street Journal que contactó a Kim Kardashian y Kris Jenner este verano boreal para configurar el emprendimiento.

Fuente: AFP