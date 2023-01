Kobe Bryant el «rival más grande» de Luis Felipe López, el ex NBA dominicano

El fallecido jugador de los Angeles Lakers, Kobe Bryant, fue uno de los «más completos» y uno de los «rivales más difíciles» con los que el exbaloncestista dominicano Luis Felipe López tuvo la oportunidad de enfrentarse durante su temporada en la NBA, según contó el criollo durante su participación en el panel organizado por Diario Libre «Dominicanos en ESPN» junto a estudiantes de la Universidad Iberoamericana (Unibe).

Al ser cuestionado sobre su «rival más difícil», el exjugador dominicano no solo mencionó a Bryant, sino que también incluyó al jugador dominicano Vinicio Muñoz, a quien llamó su «ídolo» y lo consideró como el «mejor jugador de todos los tiempos».

También mencionó al estadounidense Jeff Hornacek, quien al momento de conocerlo jugaba para Utah. «No era un jugador super talentoso, él lo que era mañoso», señaló López a la audiencia sobre Hornacek.

El dominicano indica que Hornacek le «dio muchos problemas», porque en momentos en lo que él buscaba descansar el «fatal nunca se quedaba tranquilo», dijo entre risas López.

Junto al nombre de Vinicio, López también guarda otro recuerdo: «Mi momento más importante del baloncesto, no fue la NBA. Fue jugando con la camiseta dominicana, y jugando con mi ídolo», resaltó al ser cuestionado sobre cómo fue jugar junto a Muñoz.

Explicó que durante uno de esos partidos se dio «la jugada icónica de su carrera»: él tenía el balón, al observar a un lado vio que Muñoz se encontraba despejado, por lo que decidió pasarle la bola. Dijo que en ese momento su mirada mostraba la certeza de que «su ídolo» encestaría. Así fue, solo con ver a la fanaticada supo que Muñoz lo había conseguido, recalcó.

La convicción y la fe

La convicción en lo que puedes hacer y en lo que quieres lograr es la «energía» que te mueve para alcanzar aquello que te propongas, fue la reflexión que compartió López con los estudiantes de Unibe, a los que llamó a creer en ellos, en su potencial y en las metas que se tracen, ya que de ser diferente no lograrán sus objetivos.

«Si no lo haces con convicción, se te mueven todas las cosas, tropiezas con una piedra, empiezas a buscar excusas y no llegas a donde tú quieres llegar», dijo el exbaloncestista que también se puso como ejemplo de esto último.

López aseguró que él tenía una serie de imágenes en su habitación que le recordaban lo que quería lograr, un carro y una casa entre ellos; sin embargo, indicó que al llegar a la NBA «se me olvidó renovar mis metas» y cuando se propuso reconfigurar lo que quería lograr, llegó la lesión que lo sacó del baloncesto hace unos 20 años.

A pesar de esta situación, el dominicano expresó que ha podido disfrutar del fruto de su trabajo, no solo de lo que hizo en la cancha, sino de todo lo que ha logrado fuera de ella, incluyendo su carrera universitaria, la que presenta como una insignia y le da todo el crédito a su madre, la cual aseguró, es la artífice de todo lo que él representa.

«Lo que yo pongo en mi camino, eso yo lo logro», sentenció el hombre durante la corta conversación con el cronista deportivo de ESPN, Enrique Rojas, donde no faltaron las carcajadas y los comentarios jocosos por parte del ex jugador de la NBA.

«Hace 20 y pico de años que yo me retiré y me he mantenido activo de una manera u otra porque ya no es el deporte que me mueve, es la comunidad», puntualizó el hombre que en el gobierno de Barack Obama trabajó como líder de «My brother’s keeper», un programa para cerrar las brechas para los jóvenes de color.

«The Dominican Dream»

El próximo 29 de enero se estará proyectando en el Festival de Cine Funglode, la película «The Dominican Dream», un proyecto de ESPN Film sobre la vida de Luis Felipe López.

La película es producida por el 11 veces ganador del premio Emmy, el cineasta Jonathan Hock, quien también estará en el país junto a López.

La película, que se proyectó en el Festival de Cine de Tribeca en Nueva York, llega a la República Dominicana de la mano de ESPN Films.

